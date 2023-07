VIDEO Iznajmljivačica iz Tučepa otkrila što ih najviše brine: “Bit će sve više”

Podijeli :

Dok se strategija u kojem ćemo turističkom smjeru ići razvija, sve su oči uprte u ovu sezonu i pitanje jesmo li se precijenili?

Suha je posteljina u dalmatinskim kalama, a presušili su i neki apartmani na moru pa su cijene za srpanj i kolovoz iznajmljivači spustili i do 60 posto.

„Ono što je najgore od svega je zapravo to što se destinacija urušava s takvim brzim spuštanjem cijena i last minute ponudama, a znamo da su one prošle godine bile čak povećana cijena u odnosu na ovu godinu”, rekla je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Svjesna je toga Tanja. Cijene noćenja u njenim su apartmanima iste kao i lani pa praznog hoda u srcu sezone nema.

„Ne nastojim svaku rupu popuniti po svakoj cijeni. Nastojim da je kvalitetno, uredno, čisto i da je realno očekivanjima gostiju”, rekla je iznajmljivačica.

A zbog nerealnih cijena stvorio se nered na tržištu pa rješenje u udruzi obiteljskog smještaja vide u limitiranju smještajnih jedinica.

„Za to smo da se odvoji obiteljski smještaj od privatnog smještaja i na taj način napravi konačna konstrukcija obiteljskog smještaja u Hrvatskoj”, kaže predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Koliko ovoga ljeta koštaju apartmani na Jadranu i što sve dobijete za tu cijenu?

A upravo će to gradovima omogućiti novi zakon o turizmu. Splitski gradonačelnik pozdravlja decentralizaciju, no kaže da nije sklon zabranama.

„Mi ćemo sve pažljivo izanalizirati. Mi smo liberalna stranka koja nije baš uvijek za zabrane, jer bilo koja zabrana je nešto prema čemu moramo biti vrlo pažljivi. Naravno, ne isključujem takvu mogućnost, jer mi smo svjesni da velik dio naših građana živi od turizma”, rekao je splitski gradonačelnik.

A taj će korak napraviti Makarska i to zbog više od 10 tisuća ileganih ležajeva pa u ograničavanju vide rješenje.

„Ovdje najviše govorimo o stambenim jedinicama koje su u svrsi apartmana. Smatram da novi zakon treba jasno razlikovati domaćina u privatnom obiteljskom smještaju, iznajmljivača i nekretninski biznis”, rekla je Antonia Radić-Brkan, zamjenica gradonačelnika Makarske.

„Nelojalne konkurencije je sve više. Ja očekujem da će je biti i više ako se tome ne stane na kraj na vrijeme”, kaže iznajmljivačica iz Tučepa.

Građani i gosti nisu za ograničenja.

„Možda bi bilo bolje da se vrše bolje kontrole ili da se apartmani na crno ograniče.” “Običan mali čovjek ima pravo da živi.” „Iskreno ne bi ograničio, samo bi inzistirao na kvaliteti i da gost zaista dobije ono što je platio.”

Gradovi su i do sada mogli utjecati na apartmanizaciju – paušalima. Split je u prvoj zoni cijenu s s 40 podignuo na maksimalnih 199 eura. U Makarskoj je paušal ostao isti kao i lani, a u podizanju ne vide rješenje.

“U gradu Makarskoj je problem upravo stambena gradnja koja se koristi u nekomercijalne svrhe. Vi kad vidite brojeve ukupnih gostiju u odnosu na broj prijava preko e visitora – tu se vidi da nije stvar povećanja paušala”, rekla je zamjenica gradonačelnika Makarske.

„To s jedne strane generira višu cijenu redovnih najmova, s druge strane sve više tih stanova se iznajmljuje za turizam pa nema stanova ni za stanovanje. U nekim slučajevima narušava kvalitetu života osoba koji stanuju u određenim stambenim zgradama, pa između ostalog su tu stanovi koji služe za turistički najam”, rekla je Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za za sustav turističkih zajednica kategorizaciju i pravne poslove.

I zbog toga si brojne obitelji u Hrvatskoj na žalost ne mogu priuštiti kvadrat stana.

