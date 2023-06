Meteoalarm upozorava: Moguće je nevrijeme pa i bujične poplave

Podijeli :

Neva Žganec/Pixsell

Donosimo prognozu naše Tee Blažević.

Oblačno je diljem Hrvatske, kiše i pljuskova ima i u unutrašnjosti i duž Jadrana. I u nastavku utorka česte će biti nestabilnosti, štoviše, duž Jadrana i u područjima uz Jadran lokalno može biti obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Za riječko i splitsko područje na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm. Kako u kratkom vremenu može pasti veća količina kiše, moguće su bujične i urbane poplave, upozorenje je to hidrologa DHMZ-a.

Nestabilno će biti i tijekom srijede, no kiša i pljuskovi bit će uglavnom zastupljeni u unutrašnjosti, i to većinom oko podneva i poslijepodne. Duž same obale zadržat će se većinom suho.

Četvrtak ponovno donosi češće kišu i pljuskove, ali isto uglavnom u unutrašnjosti. Pljuskova će biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će se uz obalu zadržati pretežno suho.

Nestabilno će biti sve do kraja tjedna. I u danima vikenda isto treba računati na povremene kišu i pljuskove. Temperature će većinom biti iznad 20, do najviše 25, dok će duž obale u sunčanijim prilikama biti i više.

Stabilizacije nema niti u novom tjednu, ako je suditi prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima.

