Na snazi upozorenja u Njemačkoj i Sloveniji! Prijete poplave i snijeg. Kada oluja stiže u Hrvatsku?

Podijeli :

Neverin.hr

Snažna promjena vremena je pred vratima. Nagli skok u zimske kapute čeka nas od četvrtka. Sa zapada nam stiže jače naoblačenje uz kišu, pa će lokalno biti izraženijih pljuskova i grmljavine.

Mjestimice obilna oborina bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega. U istočnoj Hrvatskoj prvi dio dana djelomice sunčan i suh. Doći će i do osjetnog pada temperature.

Drastična promjena vremena: Stižu obilna kiša, zahlađenje, u gorju moguć i snijeg

Do kraja dana cijela Hrvatska bit će na udaru snažne promjene. U petak još izraženiji pljuskovi, a u subotu na Jadranu prestanak oborine i djelomično smanjenje naoblake. U četvrtak će na kopnu zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak postupno okrenuti na buru i sjeverac, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura u četvrtak popodne u padu, a od petka osjetno hladnije, osobito u kopnenim područjima, upozorio je DHMZ koji je za cijelu zemnlju upalio meteoalarm. Zasad će prema upozorenjima najviše biti pogođena riječka regija.

“Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, stoji u upozorenju.

A temperature će padati i osjetno će zahladiti.

Kako je već i najavljeno u gorju je moguć i snijeg. “U noći sa četvrtka na petak u najvišem je gorju moguće malo susnježice i snijega, u Alpama oko pola metra snijega, javlja Neverin.

A u Njemačkoj su također izdana brojna upozorenja. “Moglo bi doći do velikih poplava u jugoistočnoj Njemačkoj i njemačkom susjedstvu, u Austriji i Češkoj”, upozorio je meteorolog Ronald Porschke u izjavi za portal Wetter. com, a koju prenosi dpa, javlja Fenix Magazin.

Prema najavi meteorologa, velikim poplavama bi mogla biti pogođena južna Bavarska.

Uspoređujući te prognoze sa strašnim poplavama u Njemačkoj iz 2013. godine, meteorolog Alban Burster je izjavio kako se nada kako ‘prognoze neće ispasti kao što je prikazano na vremenskim kartama!’.

Prema vremenskoj prognozi, od četvrtka 12. rujna ujutro u nekim niskim gorskim predjelima moguć je čak i mraz. Moguća vremenska situacija od petka će donijeti obilje kiše i snijega. Međutim, još uvijek je vrlo neizvjesno točno mjesto najjače oborine. Od 1.000 do 1.500 metara nadmorske visine može biti i snijega. To bi bilo do tri metra svježeg snijega sredinom rujna, javlja Fenix Magazin.

Europa se priprema za prvo značajno zahlađenje ove jeseni, evo što nas čeka

Kako javlja Neurje.si poslijepodne će se pojačati naoblačenje na zapadu Slovenije, šireći se prema istoku. Pojedinačni pljuskovi i grmljavina mogući su u Goriškoj i Gorenjskoj regiji, koji će biti češći noću ili u četvrtak navečer, kada će padavine zahvatiti cijeli zapadni dio zemlje. Očekuju nas obilnije padavine u četvrtak ujutro kada će se iznad Genovskog zaljeva formirati novi ciklon. U ovom trenutku, u pojasevima pod utjecajem jugozapadnih vjetra pojavit će se jaki pljuskovi. Vrijeme se neće stabilizirati ni narednih dana. Gravitacija visinske jezgre bit će malo istočnije.

Slovenski ARSO upozorava na obilnije oborine koje očekuju u noći s četvrtka na petak ujutro. Stiže nevrijeme s jačim pljuskovima i udarima vjetra .Vodotoci mogu poplaviti uz riječna korita na područjima čestih poplava. Vjerojatni su poremećaji u prometu, te u opskrbi električnom energijom i pitkom vodom. Mogući su odroni”, upozoravaju Slovenci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Druga polovica rujna donijet će ogromne promjene u živote ovih pet horoskopskih znakova Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor