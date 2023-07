Nakon kratkog predaha stiže nova epizoda pljuskova, grmljavine i jakog vjetra

Podijeli :

Pexels / Photo by Johannes Plenio

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona sa središtem južno od Islanda premješta se prema Velikoj Britaniji i Skandinaviji. Greben azorske anticiklone proteže se iznad Sredozemnog mora. Mlazna struja razdvaja ciklonu i anticiklonu i kao atmosferska rijeka donosi nestabilan vlažan zrak s Atlantika nad zapadnu Europu. Dolaskom nad Alpsku prepreku grana se u sjevernu i južnu struju i razdvaja rolu zračne mase na jugu od hladnije nestabilne sjeverno od Alpa.

Nakon jučerašnjeg prolaza hladnijeg nestabilnog zraka punog vlage nad našim krajevima jača greben anticiklone.

Vrijeme danas, stabilno, sunčano uz promjenljivu naoblaku. U planinskim krajevima unutašnjosti prognoziramo umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak. Na Jadranu će puhati slaba, a podno Velebita umjerena bura koja će poslijepodne oslabjeti i skrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna od 25 do 29, uz obalu i na otocima od 29 do 33 °C.

Sutra, u utorak, ujutro mjestimice magla uz riječne tokove i u kotlinama unutrašnjosti. Dan će biti pretežno sunčan uz uz promjenljivu naoblaku. Navečer su u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti mogući pljuskovi i grmljavina povezani s nestabilnostima koje će se formirati nad Alpama. U toku noći na srijedu oslabljena hladna fronta prijeći će preko naših sjeverozapadnih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana uz pljuskove grmljavinju i udare vjetra. Na Jadranu će navečer zapuhati jugo. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 13 do 16 na Jadranu od 19 do 23. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, na Jadranu od 30 do 33°C.

Od sredine tjedna u unutrašnjosti promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima . U gorskim krajevima unutrašnjosti slab do umjeren razvoj dnevne naoblake uz poslijepodnevne pljuskove. Promjena vremena očekujemo krajem tjedna uz zahlađenje i obilne oborine pljuskove, grmljavinu, jak mahoviti vjetar. Zahladit će za 5 do 7

stupnjeva.

Idući tjedan na sjevernom Jadranu više promjenljive naoblake, a na srednjem i južnom sunčano i toplo uz slabo do umjereno jugo. Krajem tjedna prognoziramo prolaz hladne fronte uz zahlađenje, grmljavinske pljuskove – nevere, ali i iznenadnu jaku i olujnu buru koja će se sa sjevernog brzo širiti na srednji i južni Jadran. Temperatura mora je visoka te mjerimo od 26 do 28C, a prognoziramo visok i vrlo visok UV indeks stoga oprez pri boravku na suncu sredinom dana.

