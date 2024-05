Profesor: U ova dva slučaja bi trebalo poslati vojsku u pomoć Ukrajini

Podijeli :

Profesor s Insituta za međunarodne odnose u Kijevu Maksim Kamenjecki javio se iz Kijeva u Novi dan gdje je s naših Tihomirom Ladišićem razgovarao o stanju rata u Ukrajini.

Kamenjecki kaže da je Ukrajina u posljednje vrijeme pod napadima svaki dan.

“Prošlu noć smo imali veći napad s raketama. To su bili udari širom čitavog teritorija naše države. Od istoka regije Harkiv do zapada regije Lavov, na sjeveru regija Kijev i do juga do regije Odese. Preko 50 krstarećih balisitčkih projektila je lansirano i oko dvadesetak udarnih dronova.”

Dvije su opcije pod kojima bi neka vojska mogla doći pomoći Ukrajini, tvrdi Kamenjecki.

“Prvi slučaj: kad bi Bjelorusija sa svojom vojskom krenula u napad, jer je od strane Bjelorusije relativno mala udaljenost do ovih važnih puteva koji vežu zapadni dio naše granice prema unutrašnjosti. Drugi problem: neko katastrofalno urušavanje na bojišnici, što za sada nije još zabilježeno.”

“Rusija ima nekoliko puta više snaga da pritišće našu obranu i napada nas, i ona to radi”, dodaje.

U Švicarskoj su počele pripreme o mogućem mirovnom rješenju, ali Kamenjecki ne polaže nade u to.

“Po meni to nisu baš mirovni pregovori jer tamo neće biti druge strane. Agresor, Ruska federacija, zasad još ne govori o nikakvim mogućnostima vođenja mirovnih pregovora. Ovakav način ponašanja kakav demonstrira Ruska federacija, on uopće ne predviđa rješavanje problema na nekim kompromisnim uvjetima, nego samo u obzir dolaze njihovi uvjeti.”

