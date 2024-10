Napokon stabilizacija vremena, za vikend bablje ljeto

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Oslabljena hladna fronta prošla je noćas preko naših krajeva praćena kišom i udarima vjetra i padom temperature od 4 do 6 stupnjeva Celzija.

Najviše oborine palo je na Kvarneru, u Gorskom kotaru te na srednjem Jadranu, a izmjereno je do 40 litara obrine na četvorni metar.

Iza fronte, tlak zraka raste te dolazimo pod utjecaj anticiklone sa središtem nad srednjom Europom koja će djelovati na vrijeme ovaj vikend i prvu polovicu idućeg tjedna.

Danas će biti promjenljivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja. Slaba kiša moguća je još prijepodne samo u najistočnijim krajevima unutrašnjosti.

Puhat će slab sjevernjak i sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura u podvelebitskom primorju, povremeno s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 16 do 20, u gorju oko 14, a na Jadranu od 22 do 25 C.

Za vikend pretežno sunčano uz slab sjeverac i sejveroistočnjak. Na Jadranu slaba bura i tramuntana.

Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz rijeke moguća je magla.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 4 do 8, na Jadranu oko 14, na otocima do 18 C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 20, na Jadranu do 25 C.

Temperatura mora je od 20 na sjevernom Jadranu, do 23 na srednjem i južnom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.