Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Sezona uragana je u zamahu, na Atlantiku se zapadno od Kanarskih otoka razvija Margot koji iz tropske depresije prerasta u tropsku oluju i uragan Lee koji je dosegao 5. kaegoriju Saffir Simpsonove skale. Lee putuje prema Karibima i Kubi, brzine vjetra su do 250 km/h, a tlak u središtu ciklona je 926 hPa.

Na Pacifiku dvije ciklone, uragana Jova kategorije 3, istočno od obale Meksika i tropska depresija Yun-yeung nad istočnom obalom Japana.

Svijetom tutnje oluje, uragani, tajfuni… Što kaže prognoza za Hrvatsku? Doznajte kako uragani dobivaju svoja imena

Nad Europskim kopnom je slabo pokretno anticiklonalno polje koje podržava vedro stabilno vrijeme s ljetnim temperaturama zraka i svim karakteristikama toplinskog vala. Ciklona zapadno od Pirinejskog poluotoka koja je uzrokovala obilne poplave premješta se prema sjeveroistoku i slabi. Ciklona nad Jonskim morem nastavlja retrogradno gibanje udaljava se od Grčke i putuje prema obali Afrike te donosi tropsku kišu Libiji i Egipzu.

Nad našim krajevima nastavlja se pritjecanje suhog kontinentalnog zraka s istoka. Danas će vrijeme biti stabilno sunčano toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu puhat će slaba bura, a na srednjem i južnom maestral. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33C.

U subotu prognoziramo sunčano i toplo vrijeme, uz mjestimice rijetku jutarnju maglu. Temperature zraka u manjem porastu tako da će minimalne noćne biti od 13 do 15 u kopnenim krajevima, a na Jadranu topla noć s temperaturama od 20 do 23C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti i na Jadranu od 30 do 33C. Temperatura mora je od 24 do 26C, UV indeks visok. a u planinskim krajevima vrlo visok.

Nedjelja i prva polovica idućeg tjedna sunčano i toplo vrijeme, uz mjestimice rijetku jutarnju maglu. Temperature zraka u manjem porastu tako da će minimalne noćne biti oko 15, a najviše dnevne do 33C.

Na Jadranu će se stabilno sunčano toplo i vruće vrijeme zadržati idućih 6 do 7 dana. Poslijepodne će puhati slab do umjeren maestral. Noćne temperature oko 20C, a najviše dnevne oko 35C. Promjena vremna uz naoblačenje, kišu, pad temperature prognoziramo krajem idućeg tjedna.

