Svijetom tutnje oluje, uragani, tajfuni… Što kaže prognoza za Hrvatsku?

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Zadnji dan klimatološkog ljeta, a na sjevernoj hemisferi osam je tropskih oluja, tropskih ciklona i uragana. Uragani, u skladu s meteorološkom praksom, dobivaju imena te je sad na obali Floride Idalia koja je jučer izazvala velikie plimne poplave.

Franklin je trenutno nad otvorenim morem Atlantika, slijedi smjer Golfske struje i premješta se uz istočnu obalu Amerike prema Grenlandu. Na Pacifiku se uragani nazivaju tajfunima te su tajfun Saola istočno od Filipina, a tajfun Haikul putuje prema Okinawi. Uragan Irwin se udaljava od pacifičke obale Amerike i premješta se prema Hawaima.

Nad Europom je prostrano polje sniženog tlaka, a plitke ciklone putuju rubom ciklonalnog polja. Jedna od plitkih ciklona premještala se nad sjevernim Jadranom te uzrokovala jake nestabilnosti s pijavicama i obilnim oborinama tako da je mjestimice na Kvarneru u protekla 24 sata, prema mjerenjima neslužbene mreže meteoroloških postaja pljusak.com, palo i do 200 litara oborine na četvorni metar.

Ciklonalno polje nad Europom postupno se popunjava, s Atlantika se širi utjecaj grebena Azorske anticiklone koja donosi stabilno sunčano vrijeme. Nestabilna zračna nad našim krajevima sporo se premješta prema istoku.

Danas, u četvrtak ujutro, oblačno je s povremenom kišom i grmljavinom na srednjem i južnom Jadranu. Prijepodne i poslijepodne razvedravanje sa zapada te će biti umjereno do oblačno sa sunčanim razdobljima. U planinskim krajevima unutrašnjosti umjeren razvoj konvektivne naoblake i rijetki grmljavinski pljuskovi. Puhat će sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C.

Od petka stabilizacija vremena.

U unutrašnjosti uz tokove rijeka i dolinama jutarnja magla. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu od 18 do 21. Danju pretežno sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na Jadranu ujutro slaba bura, a poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 23 do 27, na Jadranu od 28 do 31.

Kraj tjedna, za vikend, a i idućih deset dana prognoziramo stabilno, sunčano vrijeme uz porast temperatura. Dnevni maksimumi do 34C.

Temperatura mora od 25 do 27, UV indeks visok.

