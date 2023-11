Nova kiša već u utorak, krajem tjedna ponegdje snijeg

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon brzog prolaska hladne fronte tlak zraka raste, a naši krajevi dolaze pod utjecaj visokog tlaka azorske anticiklone. Mlazna struja razdvaja toplu stabilnu zračnu masu nad Afrikom i duboku, slabo pokretnu, hladnu i vlažnu zračnu masu ciklone nad sjevernim morem.

Obilna kiša u dijelovima zemlje. Nove, veće količne oborine stižu u nedjelju!

Mlazna struja struji iznad Alpa, a naši krajevi su na južnoj strani mlazne struje. Manje količine nestabilnog zraka zaobilaze Alpe s južne strane i brzo se preko Apeninskog poluotoka i Jadrana premještaju prema istoku uzrokujući povećanu orografsku naoblaku nad Dinaridima. Prisustvo mlazne struje vidi se ako promatramo brzinu premještanja oblaka.

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku. Nestabilan zrak napušta naše krajeve, ali na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i dalje je uz povećanu naoblaku moguća i slaba kiša. Jutros su temperature u unutrašnjosti bile od šest do deset, a na Jadranu od 13 do 17. Temperatura će brzo rasti tako da će najviše dnevne biti iznad prosjeka za doba godine od 17 do 21 °C, a na otocima i do 23.

Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak – lebić koji će slabjeti predvečer i u noći. U utorak djelomice sunčano, osobito u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Tijekom dana porast naoblake s jugozapada.

FOTO, VIDEO / Nevrijeme u Splitu i okolici: Pod morem Riva, Matejuška, Zapadna obala, more ulazi u kuće

Kiša će ujutro padati na Jadranu i u planinama zaobalja, a tijekom dana proširiti se na veći dio unutrašnjosti. Obilnije oborine očekujemo na jugu Dalmacije. U srijedu i četvrtak ujutro u unutrašnjosti magla, a nakon dizanja magle promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima.

U petak očekujemo prolaz oslabljene hladne fronte i manje zahlađenje. Krajem tjedna će u planinskim krajevima iznad 1600 metara nadmorske visine zalepršati i pokoja pahulja snijega.

Zahlađenje će nas vratiti na normalne temperature za studeni, no bit će kratkotrajno te će od nedjelje temperatura opet rasti, uz jačanje juga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Meteorolog za N1 otkrio očekuju li nas uskoro nove snažne oluje “Što s prostorom Gaze nakon svega? Izraelci sad žanju ono što su sijali zadnjih godina”