Obilna kiša u dijelovima zemlje. Nove, veće količne oborine stižu u nedjelju!

Kammy27 from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona se s Atlantika preselila nad sjeverno more uzrokujući veliko nevrijeme nad zapadnom Europom. Sporo je pokretna i tlak u njoj trenutačno raste, ali mlazna struja s Atlantika donosi novu količinu nestabilnog zraka koji će se spojiti s postojećom ciklonom te će doći do njenog obnavljanja tijekom vikenda.

Ciklonu s južne strane obilazi mlazna struja i s Atlantika donosi veliku količinu vlage.

Nestabilan vlažan zrak prešao je Alpe i nad Genovom se razvila plitka ciklona koja utječe na vrijeme u našim krajevima. Pod utjecajem Genovske ciklone nad Jadranom i Balkanskim poluotokom pojačano je južno i jugozapadno strujanje koje topao vlažan zrak donosi na planinski lanac Dinarida gdje se zrak uzdiže, hladi, para kondenzira pretvara se u kapi vode i na tlo pada kao obilna kiša.

Vrijeme danas

Danas će vrijeme biti oblačno s kišom, Na Jadranu i u zaobalju grmljavinski pljuskovi i i jako do olujno jugo i jugozapadnjak – lebić. Na Jadranu uz plimu i visoke valove te mjestimice olujno jugo očekujemo plavljenje obala i riva.

Obilnu kišu prognoziramo na Jadranu, Lici i Gorskom kotaru te u planinama zaobalja. Poslijepodne na zapadu prestanak oborina i djelomično razvedravanje, te slabljenje juga. Najviše temperature zraka od 11 do 17 °C, a na Jadranu od 15 do 20 °C.

Vrijeme u subotu

U subotu će vrijeme u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno i uglavnom suho, malo hladnije. Više naoblake uz kišu prognoziramo na Jadranu, Lici i Gorskom kotaru te u planinama zaobalja. Jutarnje temperature uz mjestimičnu maglu u unutrašnjosti biti će od 4 do 8C, a na Jadranu od 11 do 16. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 14 do 18C.

Vrijeme u nedjelju

U noći na nedjelju prognoziramo naoblačenje sa jugozapada uz obilne oborine jako jugo i oštro. Naoblačenje će se brzo premještati prema istoku tako da će do kraja dana u cijeloj zemlji biti oblačno s kišom. Mjestimice u Lici i Gorskom kotaru te na Južnom Jadranu veće kolićine oborine.

