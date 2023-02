Snijeg i temperature ispod ništice: Nakon toplog početka veljače vraća se zima

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad zapadnom Europom jača greben azorske anticiklone. Duboka ciklona stacionira nad Skandinavijom. Mlazna struja nad našim krajevima nalazi se na visini 10 km, sjevernog je smjera, a brzine 200 km/h. Prisustvo mlazne struje očituje se u brzom premještanju oblačnih sustava i promjenama vremena. Plitka ciklona danas će se vrlo brzo premještati od Danske preko Njemačke nad Češku i Slovačku te je za te krajeve Europe izdano crveno upozorenje meteoalarma za olujni i orkanski vjetar.

Danas će vrijeme na Jadranu biti promjenljivo, a u unutrašnjosti pretežno oblačno. U sjevernim predjelima unutrašnjosti poslijepodne pretežno oblačno, mjestimice uz kratkotrajnu slabu kišu. Puhat će do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak a na Jadranu umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna od 7 do 11, na obali i otocima između 12 i 15 °C.

Visine snijega u gorskim krajevima unutrašnjosti su od 20 do 50 cm, a najviše ga je na Sjevernom Velebitu oko 107 cm.

Sutra hladnije, vjetrovito, promjenljivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Prijepodne je moguća slaba kiša mjestimice, koja će poslijepodne prelaziti u susnježicu i snijeg.

Uz jaku buru snijeg bi mogao zalepršati i na otocima

Poslijepodne djelomično razvedravanje i prestanak oborine najprije u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak, a na

Jadranu bura i tramontana. Vjetar poslijepodne i navečer u pojačanju do olujne jačine. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 9. Najviša dnevna oko 7, na Jadranu od 10 do 14 °C.

U nedjelju djelomice sunčano uz jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Više naoblake uz kratkotrajan snijeg u istočnim krajevima unutrašnjosti Lici i Gorskom kotaru. Na Jadranu će puhati jaka olujna bura. Temperature zraka u padu.

Nakon razmjerno toplog početka veljače idući tjedan očekujemo povratak zime. Prognoziramo promjenljivo oblačno sa sjevernim vjetrovima i temperaturama zraka ispod i oko nula stupnjeva. Oborine su moguće krajem tjedna u obliku snijega, a uz jaku i olujnu buru snijeg može zalepršati i na otocima Jadrana. Pod kraj tjedna više naoblake, zapuhat će jugo, a temperatura zraka u manjem porastu.

