Stiglo zahlađenje: Za dijelove Hrvatske na snazi crveno upozorenje

Srecko Niketic/PIXSELL

U većem dijelu Hrvatske prevladavat će sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, posebice u središnjim predjelima gdje će se dugo zadržati, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, osobito na krajnjem jugu povremeno s kišom.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, na sjeveru će bura prijepodne jačati na jaku, a u Dalmaciji prema večeri.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na moru između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Crveno upozorenje meteorologa upaljeno je ove subote na području Velebitskog kanala zbog orkanske bure.

Sutra nas očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, u noći i ujutro na kopnu mjestimice maglovito, a sunčanije u Istri. Uglavnom će na krajnjem jugu povremeno biti kiše, a u drugom dijelu dana slab snijeg ponajprije u Konavlima te lokalno u unutrašnjosti, pogotovo Lici.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, popodne na udare mjestimice jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Crveno upozorenje za orkanske nalete bure proširiti na gotovo cijeli Jadran s nedjeljom, a udari bi mogli ići i do 150 km/h.

HAK: Vjetar otežava promet na Jadranskoj magistrali

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima i magle, zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene (DC8) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Vraćaju se zima i snijeg, temperature padaju za više od 10 stupnjeva!

Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U tijeku je zimsko održavanje cesta. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu te teretnim vozilima s priključnim vozilom kroz Gorski kotar te dionicama Ličko-senjske i Zadarske županije.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

