Stiže žestoka promjena, mogući burni atmosferski procesi, grmljavina, vjetar…

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nakon dva tjedna pod “pekom” vrijeme će se brzo i silovito promijeniti. Kaplja toplog vrućeg zraka koja je podržavala toplo, suho, stabilno vrijeme sa slabim vjetrovima odmiče prema istoku, a nad sjeverne i zapadne krajeve Europe prodire hladan, nestabilan, vlažan zrak s Atlantika te struji prema istoku sjevernije od Alpa. Pod utjecajem mlazne, visinske struje nestabilan zrak zaobilazi planinski masiv Alpa prodire u brzoj sjeverozapadnoj struji nad Genovski zaljev uzrokujući jaku ciklogenezu.

Stiže nagla promjena vremena, upaljeno upozorenje za cijelu zemlju

U sklopu cirkulacije Genovske ciklone cumulonimbusni grmljavinski oblaci sljede jedan drugoga i prodiru nad sjevernu Italiju, Austriju i Sloveniju. Premještanjem toplog zraka peke prema jugoistoku putanje cumulonimbusa spuštaju se prema jugu te očekujemo grmljavinu i pljuskove već danas prijepodne u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu, a u noći na utorak i u istočnim krajevima unutrašnjosti te na cijelom Jadranu.

Burni atmosferski procesi

U atmosferi je zbog akumulirane topline i vlage, velika je količina pohranjene energije te su izvjesni vrlo burni atmosferski procesi. Očekujemo pad temperature zraka za 15 do 18C, udare vjetra do 90 km/h i jake grmljavinske pljuskove kiše mjestimice s tučom. Količina vlage u zračnoj masi koja pritječe nad naše krajeve može osobito na

južnom Jadranu i dalmatinskoj Zagori uzrokovati pljuskove tropskih karakteristika sa satnom količinom kiše i do 60mm na četvorni metar. Zbog niskog atmosferskog tlaka, jakog juga i poslijepodnevne plime, moguće je lokalno plavljenje obala osobito na sjevernom Jadranu.

Vrijeme danas

Danas će se naoblačenje uz pad temperature i grmljavinske pljuskove brzo premještati prema istoku i tijekom dana i navečer proširiti na cijelu unutrašnjost sjeverni i srednji Jadran. Na Jadranu će puhati jak, na otvorenom moru, i olujno jugo. Jutarnje temperature u zapadnim krajevima unutrašnjosti od 17 do 21. Na Jadranu jutarnje temperature od 22 do 26.

Najviše dnevne u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu od 25 do 28, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu kao i na Jadranu oko 35C. Navečer uz naoblačenje i prolaz fronte temperature u padu za 10 do 15C.

Vrijeme u utorak

U utorak pretežno oblačno s povremenim pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito. Više oborine uz jako jugo na Jadranu i u dalmatinskoj zagori. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 8 do 12, na Jadranu 15 do 19. Najviše dnevne u unutrašnjosti od 14 do 20, na Jadranu oko 25C.

Smirivanje od četvrtka

Srijeda će biti promjenljivo oblačna i nestabilna s povremenim pljuskovima kiše. Krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura.

Od četvrtka postupno smirivanje vremena uz porast temperature zraka i dulja sunčana razdoblja.

