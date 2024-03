U dijelovima zemlje obilna kiša, pljuskovi i grmljavina, u gorju susnježica i snijeg

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona stacionira se nad obalom Skandinavije, a nad istočnim Atlantikom je dominantan visoki tlak Azorske anticiklone. Između ta dva velika barička sustava nad središnju Europu prodire vlažan, hladan i nestabilan zrak. Manja količina nestabilnog zraka prodrla je nad Genovski zaljev te se kao plitka ciklona i s njom povezana fronta nestabilnog zraka premješta preko sjeverne Italije i sjevernog Jadrana prema Panonskoj nizini.

Noćas je nestabilna zračna masa zahvatila naše zapadne krajeve unutrašnjosti i Jadran te se uz jako i olujno jugo uz mjestimičnu grmljavinu s pljuskovima, premješta prema istoku. Na srednjem Jadranu i u Kvarneru palo je od 50 do 100 litara kiše na četvorni metar.

Jugo je donijelo topao afrički zrak te su jutros temperature zraka bile iznadprosječno visoke, u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu od 14 do 17C.

Frontalna zona premještat će se danas prema istoku i djelovati na vrijeme na jugu Dalmacije te u istočnim krajevima unutrašnjosti.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno iznadprosječno toplo s povremenom kišom. Obilne oborine u obliku pljuskova s grmljavinom prognoziramo na srednjem i južnom Jadranu. U istočnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne i navečer porast naoblake uz jaku kišu.

Puhat će jugoistočnjak, a na srednjem i južnom Jadranu olujno jugo koje će krajem dana slabjeti.

Navečer i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Na sjevernom Jadranu i u

podvelebitskom primorju zapuhat će slaba bura.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 15 do 18 C, a u Slavoniji i Baranji i do 20C.

Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz povremenu slabu kišu i malo hladnije. U Dalmaciji mjestimice obilni pljuskovi praćeni grmljavinom. U više slojeve atmosfere prodrijet će hladniji zrak te će spustiti snježnu granicu na 1600 m nadmorske visine. U planinskim krajevima će kiša prlaziti u susnježicu i snijeg.

Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu slaba bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12

°C. Najviše dnevne temperature od 13 do 17 °C.

