Kiša će padati još nekoliko dana. Meteorolog otkriva što nas očekuje nakon toga

Izvor: Image by Karsten Madsen from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nad zapadnom Europom jača greben Azorske anticiklone koja se povezuje sa Sibirskom anticiklonom i prekida dotok nestabilnog zraka s Atlantika nad Europsko kopno. U višim slojevima atmosfere prodire topli tropski zrak u obliku vala i zahvaća zapadnu obalu Europe i Veliku Britaniju. Duboka ciklona nad Genovskim zaljevom formirala se u kaplju hladnog nestabilnog zraka koja se premješta prema jugoistoku.

Kako je prestao dotok nestabilnog zraka s Atlantika ciklona se hrani toplinom Sredozemnog mora i sporo premješta prema obali Afrike. Na obodu ciklonalnog vrtloga razvijaju se plitke ciklone koje su praćene jakim vjetrom i velikim količinama oborine. Plitka ciklona premješta se retrogradno od juga prema sjeveru po osi Jadrana uzrokujući oblačno, vjetrovito vrijeme s kišom i snijegom u gorskim krajevima.

U sklopu cirkulacije ciklone nad Jadranom manja količina toplog zraka prodrla je nad kopnene krajeve i uzrokovala manji porast temperature.

Četvrti tjedan kalendarske godine započet će obilnim oborinama u unutrašnjosti i na Jadranu te jakom i olujnom burom, temperature zraka malo iznad prosjeka. Obilna oborina past će u prvom dijelu tjedna, a povezana je uz ciklonsku aktivnost nad Jadranom.

Od sredine tjedna postupan prestanak oborina uz zahlađenje s jutarnjom maglom i mrazom.

Danas će se nastaviti zimsko oblačno vjetrovito vrijeme uz obilne oborine. Na Jadranu kiša iz grmljavinske pljuskove, i to uglavnom na južnom dijelu. U nizinama unutrašnjosti kiša i susnježica, a u planinskim krajevima snijeg. U unutrašnjosti će puhati jak istočnjak i sjeveroistočnjak. Na Jadranu jugo i oštro, a na sjevernom dijelu jaka i olujna bura. Poslijepodne i navečer bura u podvelebitskom primorju zapuhat će na udare orkanskom jačinom.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -3 do 1, u planinama oko -5, a na Jadranu od 3 do 8. Najviše dnevne temperature od 1 do 6, na Jadranu 7 i 12 °C.

U utorak u unutrašnjosti oblačno sa snijegom i malo hladnije. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz jaku i olujnu buru.

U srijedu prestanak oborina u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Oborine će se zadržati u gorskim krajevima unutrašnjosti. Na Jadranu jaka i olujna bura.

