Pet razloga zbog kojih su sjemenke limuna prava riznica zdravlja

Poznato je da limun može biti izuzetno koristan za naše zdravlje, ponajviše zbog činjenice da obiluje vitaminom C. Ali, jeste li znali da su njegove sjemenke također odličan izvor korisnih sastojaka?

Sjemenke limuna možete konzumirati tako da ih prvo sameljete, zatim pomiješate s vodom, prokuhate tekućinu i popijete ju. Pasta od koštica limuna može se koristiti i kao dodatak raznim jelima. Imajte na umu da nije dobro unesti više od oko 3-5 sjemenki odjednom.

Ukoliko ih ne sameljete prije jela, neće vam naškoditi, ali se najvjerojatnije neće probaviti.

U nastavku provjerite koji su najvažniji pozitivni učinci koje redovno konzumiranje sjemenki može donijeti.

Zaštita od oksidativnog stresa

Slično kao i u limunu, i u sjemenkama nalazimo puno vitamina C koji je jedan od hvaljenih antioksidanasa (100 g limunove kore sadrži oko 47 mg vitamina C). One su također dobar izvor limonoida i flavonoida. Konzumiranjem sjemenki limuna svom tijelu možete osigurati važne antioksidanse koji će neutralizirati negativan utjecaj slobodnih radikala. Time će se smanjiti rizik od oksidativnog stresa, a posljedično i od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, raka itd.

Istraživači su otkrili da ekstrakt limunove kore može biti koristan u sprječavanju komplikacija kod osoba s dijabetesom. On može smanjiti količinu šećera u krvi, kao i količinu glikoziranog hemoglobina (HbA1c). Antioksidansi u kriškama limuna također su u najvećoj mjeri zaslužni za opisane pozitivne učinke vezane uz dijabetes.

Analgetsko djelovanje

Od sjemenki limuna moguće je napraviti kvalitetno ulje koje je jedan od sjajnih prirodnih analgetika. Ulje sjemenki limuna navodno ima vrlo pozitivan učinak na dijelove mozga koji su povezani s percepcijom boli, što osigurava analgetski učinak.

Stimulacija stvaranja kolagena

Jedan od glavnih krivaca za ubrzano starenje kože je usporavanje proizvodnje kolagena. Kolagen je izuzetno važan strukturni protein odgovoran za napetost i elastičnost kože. Očekuje se postupno smanjenje količine kolagena, no kod nekih je taj proces posebno brz.

Jedan od najboljih načina za usporavanje starenja kože je povećanje unosa vitamina C. Ne samo da je odličan antioksidans koji štiti kožu od UV zraka i drugih negativnih učinaka odgovornih za ubrzano starenje kože, već je vitamin C važan i za samo stvaranje kolagena.

Da bi naše tijelo moglo da sintetizirati kolagen, mora imati dovoljno vitamina C na raspolaganju

Pomaže u borbi protiv infekcija

Ekstrakt sjemenki limuna može biti koristan i za prevenciju i brže svladavanje raznih infekcija, uključujući i gljivične. Utvrđeno je da sastojci u limunovoj kori mogu smanjiti rizik od prekomjernog rasta kandide, poznate gljivice kvasca koja u slučaju prekomjernog rasta izazvati veliku štetu. Naravno, zbog vitamina C kriške limuna izvrstan su izbor i za prirodno jačanje imunološkog sustava.

Poboljšava pamćenje i koncentraciju

Osjećate li da vam pamćenje nije najbolje u posljednje vrijeme? Možda primjećujete da vam je prilično teško da se saberete? S ovakvim simptomima, naravno, ima smisla prvo isključiti ozbiljnije probleme. Ako se pokaže da nije ništa ozbiljnije (primjerice rani znakovi Alzheimerove bolesti), onda postoje prirodni preparati koji vam mogu pomoći da proradite mozak. U njih spada i ulje sjemenki limuna koje može biti vrlo korisno za pamćenje i koncentraciju, a navodno pomaže i u poboljšanju raspoloženja, jer je utvrđeno da ima pozitivno djelovanje na dopaminske i serotoninske receptore.

