Vremenska prognoza: Prvi je dan kalendarske zime, no počet će – bez zime!

Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše Tee Blažević.

Umjereno je do pretežno oblačno jutros u većem dijelu zemlje, u unutrašnjosti lokalno ima pojave vrlo guste magle, vidljivost je smanjena na mjestima u unutrašnjosti, ima i poledice upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. U nastavku srijede bit će slično kao i jučer, u većini predjela barem dijelom sunčano, no ipak na mjestima tmurnije, štoviše, postoji mogućnost za malo kiše, i to prije svega u Gorskom kotaru i Lici te na dijelu sjevernog Jadrana. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Posve stabilno neće biti niti u nastavku tjedna. Četvrtak može donijeti malo kiše u Gorski kotar i Liku, na sjeverni Jadran, ali prolazno u noći i ujutro i u istočnu unutrašnjost.

U južnoj struji pritjecat će sve topliji zrak, temperature će biti iznadprosječno visoke za ovo doba godine, u mnogim mjestima blizu 20, i to ne vrijedi samo za morski dio zemlje, već i za unutrašnjost. Čini se da se toplina nastavlja i u tjednu između Božića i Nove godine.

