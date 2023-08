“Beskoristan” organ koji liječnici često uklanjaju može se boriti protiv raka

Podijeli :

Unsplash

Mala masna žlijezda koja se nalazi iza sternuma često se naziva "beskorisnom" u odrasloj dobi. Međutim, nedavna studija sugerira da timusna žlijezda nije ni blizu toliko nepotrebna kako su stručnjaci nekad mislili.

Američki istraživači otkrili su da osobe koje su operirale timus imaju povećan rizik od smrti kasnije u životu. Također, suočavaju se s povećanim rizikom od razvoja raka.

Studija je čisto opservacijska, što znači da ne može pokazati da uklanjanje timusne žlijezde izravno uzrokuje rak ili druge smrtonosne bolesti. No istraživači su zabrinuti svojim saznanjima. Do daljnjeg, tvrde da bi očuvanje timusne žlijezde “trebalo biti klinički prioritet” kad god je to moguće, piše Science Alert.

Poznato je da da timus u djetinjstvu igra ključnu ulogu u razvoju imunološkog sustava. Kada se žlijezda ukloni u mladoj dobi, pacijenti pokazuju dugoročno smanjenje T-stanica, koje su vrsta bijelih krvnih stanica koje se bore protiv bakterija i bolesti. Djeca bez timusa također imaju narušen imunološki odgovor na cjepiva.

Međutim, kada uđemo u pubertet, timus se smanjuje i proizvodi puno manje T-stanica za tijelo. Čini se da ga se može ukloniti bez neposredne štete, i zbog toga što se nalazi ispred srca, često se uklanja tijekom kardiotorakalne kirurgije. U timusu nastaje i nekoliko tvari s hormonskim djelovanjem (timozin, timopoetin), ali njihova funkcija još nije posve razjašnjena.

Koristeći podatke pacijenata iz državnog zdravstvenog sustava, istraživači u Bostonu usporedili su ishode pacijenata koji su prošli kardiotorakalnu kirurgiju: 1146 njih je uklonjen timus, dok više od 6000 pacijenata (kontrolna skupina) nije.

Rezultati su pokazali da su oni koji su bili podvrgnuti timektomiji imali gotovo dvostruko veću vjerojatnost da će umrijeti u roku od pet godina od kontrolne skupine, čak i nakon uzimanja u obzir spola, dobi, rase i drugih zdravstvenih poteškoća.

Pacijenti koji su imali uklonjen timus također su imali dvostruko veće šanse da će razviti rak unutar pet godina nakon operacije. Osim toga, taj se rak generalno pokazao agresivnijim i često se vraćao nakon tretmana u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Zašto postoje ove veze, nepoznato je, ali istraživači sumnjaju da nedostatak timusa na neki način utječe na zdravu funkciju odraslog imunološkog sustava. Podskupina pacijenata u studiji koji su bili podvrgnuti timektomiji pokazala je manje raznolike receptore T-stanica u krvi, što bi moglo pridonijeti razvoju raka ili autoimunih bolesti nakon operacije.

Istraživanje naziva Health Consequences of Thymus Removal in Adults objavljeno je u časopisu The New England Journal of Medicine.

