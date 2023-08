Puhovski: Skandalozno je kako se Grčka ponaša. Hrvati će dobiti batine u zatvoru

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao navijačke nerede u Grčkoj.

“Imamo loša iskustva u Hrvatskoj s grčkim pravosuđem, koje se sigurno nije istaknulo, kao ni njihova policija. Imate 105 uhićenih, a 94 su, ako se ne varam, iz Hrvatske. Oni su bili u tučnjavi. Kako se njih 94, primjerice, tuklo sa sedmoricom? Po samom sebi tu je jasno da je pristrana intervencija policije. Policija se osramotila, a s druge strane, očito su pristrani”, kaže Puhovski.

Politički analitičar ne umanjuje odgovornost hrvatskih državljana, no, ističe, ljudska prava ne smiju im se zakidati.

“Pogledajmo našu stranu, mi imamo ljude koji su spremni putovati 3000 kilometara da bi se potukli. Išli su se potući i to je nešto grozno, ali zato što su oni huligani, ne znači da su izgubili ljudska prava”, govori.

“Oni trebaju biti kažnjeni, ali ne ovako i ne kolektivno. To je strašno. Skandalozno je kako se ponaša grčka država. Njihova ljudska prava dolaze u pitanje. Trebamo se obratiti prije svega Europskoj uniji i, s druge strane, taj pritisak treba biti svakodnevan. Milanović je mogao nešto učiniti, jer je to razina na kojoj šefovi države reagiraju”, dodaje.

Puhovski, s druge strane, nije iznenađen ponašanjem grčke države. “Nacionalistička razina histerije u Grčkoj je vjerojatno gora nego u bilo kojoj europskoj državi. Grčka živi na doista visokom nivou nacionalističke histerije desetljećima i to cijela Europska unija zna. To da je Makedonija morala mijenjati ime jer se nekoj drugoj državi ne sviđa njezino ime, to je naprosto nepojmljivo, ali je prošlo”, kazuje.

Osvrnuo se i na uvjete u grčkim zatvorima za hrvatske državljane. “Navijače će se razmjestiti u više zatvora. 16 je malo puno, to upućuje na nakanu da ih se razlomi u male skupine. Oni će dobiti batine u tim zatvorima. To je velika vjerojatnost da će dobiti batina tamo. Kako ih se može zaštititi? Javnošću, puno energičnijom intervencijom veleposlanika koji se stalno ponaša kao da su ga probudili iz popodnevnog sna, ali i jakim pritiskom iz Zagreba svakoga dana. Kad se vrate, te ljude treba kazniti i treba vidjeti treba li se što promijeniti u statutu organizacija kao što su BBB i Torcida ako se jasno ne ograde oko toga da nije trebalo putovati tamo gdje je put zabranjen”, kazao je Puhovski, zaključujući da su Hrvati iz Grčke pokazali da “oni nisu navijači Dinama i da oštećuju klub do kojeg im je navodno stalo”.

