Četiri iznenađujuća načina na koje tijelo upozorava da nešto nije u redu s vašim zdravljem

Poznavanje simptoma kojima tijelo govori da nešto nije kako treba s vašim zdravljem može vam pomoći da ostanete u toku s potencijalnim zdravstvenim problemima.

Simptome često možete otkriti uz pomoć izgleda i strukture različitih tjelesnih izlučevina kao što su znoj, urin, sluz i krv, piše Klix.ba.

Znoj

Znoj se sastoji uglavnom do vode, a može imati i ureu, vitamin C, mliječnu kiselinu ili amonijak. Kako navodi nutricionistica Felicia Stoler, znojenje je zapravo prirodni mehanizam za hlađenje vašeg tijela. No, u nekim slučajevima može vam slati jasne signale da vaš organizam ne radi kako treba.

Iznenadni znoj može biti znak ozbiljnih bolesti kao što su srčani udar, dijabetes, hormonalne promjene i rak. Ako se pretjerano znojite, najbolje je da posjetite svog liječnika kako biste riješili problem.

Krv

Krv je odgovorna za odvođenje otpada iz bubrega i jetre i isporuku kisika ostatku tijela putem hemoglobina koji se nalazi u crvenim krvnim stanicama. Krv bi mogla ukazati na anemiju ili visok krvni tlak.

Zato je potrebno da provjerite simptome poput: vrtoglavice, znoja, kratkoće daha, gubitka težine, umora, visoke tempereature, noćnog znojenja i gubitka apetita.

Sluz

Sluznice vašeg nosa proizvode nevjerojatnu količinu sluzi svaki dan, koja djeluje kao zaštitna barijera, filtrirajući zrak koji udišete kako bi se zaštitio od ulazne prašine i bakterija. Boja sluzi može otkriti jeste li ste bolesni ili ne.

Prozirna sluz je normalna i obično znači da niste bolesni, ali ako vam iz nosa pretjerano curi prozirna sluz, to bi moglo značiti da imate alergije poput peludne groznice. Žuta sluz označava da se vaša bolest razvija te da se imunološki sistem bori protiv infekcije.

Zelena sluz se javlja kada žuta sluz ne može isprati sve klice koje uzrokuju bolest. Sluz crvene ili smeđe boje može biti da u nosu imate krvi, što bi mogla biti posljedica ozljede, iritacije ili krvarenja iz nosa.

Mokraća

Idealna mokraća je blijede boje, a interesantno je da ona može varirati od blijede do tamne tokom cijelog dana. Ne morate brinuti o fluorescentno-žutoj ili narančasto-crvenoj mokraći, što znači da ste dehidrirali, da ste konzumirali previše vitamina C ili da ste jeli crveno obojenu hranu poput cikle.

Međutim, neke boje i mirisi mogu biti više zabrinjavajući i mogu vam pomoći da otkrijete je li nešto pogrešno. Tako smeđa mokraća mogao bi biti znak porfirije, poremećaja koji ugrožava živčani sistem.

Krv u urinu znači da biste mogli imati posla s nečim jednostavnim poput infekcije urinarnog trakta ili bubrežnih kamenaca. Narandžasta mokraća mogla bi značiti da imate problema s jetrom. Također, učestalo mokrenje ili nelagoda tokom mokrenja može biti znak upozorenja za ozbiljne bolesti poput raka mjehura.

