Debljate li se, a ne jedete previše? Ovo je 8 mogućih razloga, vezani su uz probleme sa zdravljem

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Činjenica je da tjelesna težina varira. Moguće je da zbog stresnih situacija u životu izgubimo apetit i smršavimo, kao i da se u vrijeme blagdana, zbog ukusne hrane i manje kretanja, udebljamo nekoliko kilograma. To je sve normalno.

Promjenjiva težina sama po sebi nije problem, no ako se zdravo hranite i vježbate kao i obično, a brojka na vašoj vagi raste, moguće je da nešto nije kako treba. Na primjer, ako ste se udebljali 10 kilograma u mjesec dana, to je razlog za zabrinutost.

Reklamiraju ih kao zdrave, a zapravo vam podižu šećer i uzrokuju debljanje Posegnite za ovim namirnicama kako biste izbjegli blagdansko debljanje

Potpuno neobjašnjivo debljanje može signalizirati ozbiljnije zdravstvene probleme kao što su hormonska neravnoteža ili reakcija na neki lijek. U nastavku donosimo nekoliko zdravstvenih problema koji uzrokuju debljanje.

Sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika pogađa 1 od 10 žena u reproduktivnoj dobi. To je hormonski poremećaj koji može utjecati na plodnost, spriječiti je i uzrokovati niz drugih zdravstvenih problema, uključujući višak dlaka na licu i tijelu te neobjašnjivo debljanje. Točan uzrok te bolesti nije poznat, ali većina stručnjaka vjeruje da se javlja kada nadbubrežne žlijezde luče previše “muških hormona” ili androgena (poput testosterona), koji mogu zaustaviti ovulaciju i uzrokovati neredovite mjesečnice – dva glavna znaka sindroma policističnih jajnika.

Ipak, nisu dodatni androgeni ti koji pokreću naizgled neobjašnjivo debljanje. Zapravo se radi o više čimbenika od kojih je najpoznatiji inzulinska rezistencija. Osobe sa sindromom policističnih jajnika su često otporne na inzulin, što znači da njihova tijela mogu proizvoditi inzulin (hormon koji kontrolira da se hrana koju jedete pretvara u energiju), ali ga ne mogu učinkovito koristiti. Kod ljudi s inzulinskom rezistencijom je potrebno više inzulina za pohranjivanje glukoze (krvnog šećera) u tjelesne stanice nego kod ljudi čija je osjetljivost na inzulin normalna. Visoke razine inzulina mogu potaknuti debljanje.

Nažalost, ne postoji lijek za sindrom policističnih jajnika, ali postoji niz promjena načina života i lijekova koji vam mogu pomoći u upravljanju simptomima. Ako liječnik različitim testovima i pregledom utvrdi da je to razlog vašeg neobjašnjivog debljanja, vjerojatno će s vama razgovarati o metodama liječenja poput promjene u prehrani, tjelovježbe i ponekih lijekova, poput metformina, koji pojačavaju osjetljivost na inzulin.

Zadržavanje vode

Nisu masnoće uvijek krive za višak kilograma, već je to ponekad i posljedica zadržavanja tekućine. Zapravo, većina žena koje imaju PMS su upoznate s tim simptomom. No, ne treba zanemariti neobjašnjivo debljanje koje nije povezano s menstrualnim ciklusom. Ako netko zadržava puno vode – dovoljno da se udeblja više od nekoliko kilograma – bilo bi mu dobro da odmah ode liječniku kako bi se uvjerio da nema zatajenje srca ili bubrega, jer oboje može uzrokovati edem ili oteklinu. Ipak, takvi problemi u najvećoj mjeri pogađaju starije žene. Ako gurnete vrh prsta u kožu i on umjesto da odskoči ostavi udubljenje, to je znak da je vaš problem tekućina, a ne masnoća.

Ostali simptomi ovih ozbiljnih medicinskih stanja uključuju otežano disanje (kongestivna srčana bolest), smanjeno izlučivanje urina i gubitak apetita (zatajenje bubrega), te umor i povećani obujam trbuha ponekad i bez povećanja tjelesne težine (problemi sa srcem i bubrezima). Bitno je naglasiti da bolesti jetre i određeni oblici raka također mogu uzrokovati abnormalno nakupljanje tekućine u abdomenu, tako da svako veliko povećanje opsega vašeg struka, sa ili bez neobjašnjivog debljanja, zahtijeva pregled liječnika.

Hipotireoza

Premalo aktivna štitnjača ili hipotireoza se javlja kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona, čime se usporavaju mnoge funkcije tijela, poput metabolizma, na primjer. To može dovesti do većeg zadržavanja vode i soli, što je uobičajeni krivac za rast brojke na vagi. Još jedan razlog zašto se kod hipotireoze može dogoditi neobjašnjivo debljanje je taj što se potrošnja energije u mirovanju ili količina energije koju tijelo sagorijeva u obliku kalorija može smanjiti.

Iako hipotireoza definitivno može biti razlog neobjašnjivog debljanja, uglavnom je riječ o “blagom debljanju” u rasponu od otprilike 2,5 do 5 kilograma. Ako osjećate i neke druge simptome kao što su lomljiva kosa i nokti, suha koža i zimogroznost, svakako posjetite liječnika koji analizom krvi može utvrditi je li hipotireoza doista razlog vašeg naglog debljanja, piše Centar zdravlja.

Uz promjene načina života (kao što je smanjenje unosa prerađene hrane i šećera ili davanje prioriteta tjelesnoj aktivnosti), hipotireoza se može liječiti lijekovima, kako bi se nadomjestila količina hormona štitnjače koju oboljela osoba više ne može proizvoditi samostalno.

Nesanica

Ako ste ikada proveli večer prevrćući se ili možda uopće ne spavajući, znate što vas čeka sljedeći dan. Ogromna želja za hranom. To je zato što nedovoljno sna može povećati razinu grelina (hormona koji vam signalizira kada je vrijeme za jelo) i smanjiti razinu leptina (hormona koji vašem tijelu govori kada je sito). Zahvaljujući ovoj neravnoteži hormona, osjećate se gladnije nego što biste se osjećali da ste odmorni te zbog toga vjerojatno više jedete. Na kraju krajeva, nedostatak sna također može utjecati na vaše kritičko razmišljanje.

Štoviše, ljudi koji kasnije odlaze spavati ili ne mogu spavati mogu unijeti previše kalorija jer po noći ogladne. Dakle, ako imate problema s neobjašnjivim debljanjem, odvojite trenutak da razmislite o svojim navikama spavanja i potencijalnim načinima da ih popravite.

Cushingova bolest

Kad se radi o mogućim razlozima neobjašnjivog debljanja, Cushingova bolest bi mogla biti krivac. To je rijetko stanje koje pogađa oko 40 do 70 ljudi na milijun stanovnika i nastaje kada tijelo proizvodi previše hormona stresa kortizola, kao rezultat dugotrajne upotrebe steroida ili tumora na hipofizi u mozgu. Ovaj tumor prekomjerno proizvodi hormon zvan ACTH, koji zatim stimulira nadbubrežne žlijezde na prekomjernu proizvodnju kortizola. Višak kortizola uzrokuje vrlo jasne simptome punoće lica, masnih naslaga na gornjem dijelu leđa te prekomjerne masnoće na trbuhu zajedno sa slabošću, promjenama na koži, slabim modricama, visokim krvnim tlakom itd.

Cushingova bolest također može uzrokovati ljubičaste strije na trbuhu i prekomjerni rast dlaka na licu, vratu, prsima, trbuhu i bedrima. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma (uz neobjašnjivo debljanje), svakako zakažite posjet liječniku. Ako posumnja na bolest, liječnik će vjerojatno izmjeriti određene razine hormona u krvi, urinu i/ili slini. Mogućnosti liječenja su individualizirane i mogu uključivati operaciju, lijekove ili terapiju zračenjem.

Poremećaji raspoloženja

Poremećaji raspoloženja, uključujući stres, tjeskobu i depresiju, imaju veze s debljanjem. Nije jasno može li povećanje tjelesne težine dovesti do poremećaja raspoloženja ili obrnuto, ali vjerojatan je odgovor da se može dogoditi u oba smjera.

Kada se osjećate potišteno ili kada ste pod velikim stresom, mogli biste pronaći utjehu u hrani, što u konačnici može dovesti do naizgled neobjašnjivog debljanja. Kada se borites depresijom ili tjeskobom, moguće je da se osjećate zaglavljeno u vremenu i prostoru. Tada biste radije samo ležali u krevetu nego radili bilo što što uključuje kretanje. Iako je to potpuno razumljivo, dobro je znati da posjet liječniku može pomoći te da održavanje sjedilačkog načina života u depresivnom stanju može potaknuti debljanje zbog neaktivnosti. Također, tu je i kronični stres, koji osim što utječe na vašu prehranu i izbor stila života, može vaše tijelo odvesti u dugotrajno stanje borbe ili bijega, povećavajući razinu kortizola i uzrokujući da se tijelo deblja.

Ukratko, poremećaji raspoloženja mogu utjecati na pacijentove obrasce spavanja, razine aktivnosti i apetit, što zauzvrat utječe na njegovu težinu i način na koji zadržava masnoću. Posjet terapeutu može pomoći u procesuiranju emocija te pronalasku rješenja za debljanje.

Lijekovi

Uzimate li redovito neke lijekove? Onda postoji mogućnost da je neki od njih uzrok vašeg neobjašnjivog debljanja. Neki lijekovi koji mogu izazvati naglo debljanje su:

Antidepresivi

Od široko propisivanih SSRI (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina) i SNRI (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i norepinefrina), mnogi istraživači i kliničari vjeruju da paroksetin ima tendenciju proizvesti najveći porast tjelesne težine, iako to obično nije više od nekoliko kilograma. Ostali antidepresivi, poput fluoksetina, sertralina i venlafaksina također mogu biti krivci za neobjašnjivo debljanje, osobito ako se koriste dugoročno.

Jedan od najpopularnijih stabilizatora raspoloženja je bupropion, koji na pacijente često djeluje na način da izgube nekoliko kilograma. Činjenica je da unutar svake klase antidepresiva postoje neki koji imaju tendenciju debljanja i neki koji imaju tendenciju mršavljenja, ali na kraju dana, prednosti i nedostatke je najvažnije odvagnuti na temelju pacijenta. Ako antidepresiv pomaže poboljšati raspoloženje pojedinca i omogućuje mu da napusti svoj sjedilački način života kako bi postao aktivniji i zdravo se hranio, to je najbolji izbor za njega.

Lijekovi protiv dijabetesa

Ironično, lijekovi za dijabetes tipa II – u kojem se vaše tijelo ili opire učincima inzulina ili ga ne proizvodi dovoljno su često odgovorni za daljnje debljanje. A s obzirom na to da je jedan od ključnih tretmana za dijabetes tipa II gubitak težine, ova nuspojava stvara začarani krug. Iako nije prikladan za svakoga, jedan učinkoviti lijek protiv dijabetesa koji se zove Glucophage (ili metformin, koji je također koristan za PCOS) ne pospješuje debljanje pacijenta. Čak bi i neki pacijenti na drugim lijekovima protiv dijabetesa mogli smršavjeti, pod nadzorom liječnika, smanjenjem doze ili dodavanjem lijeka za mršavljenje kao što je orlistat, koji djelomično blokira apsorpciju masti. Ipak, za najbolju se opciju uvijek savjetujte s liječnikom.

Oralna kontracepcija

Hormonska kontracepcija je dugo na lošem glasu jer uzrokuje naizgled neobjašnjivo debljanje. To ne znači da će nužno uzrokovati debljanje, ali ako ste posebno zabrinuti zbog mogućeg debljanja ili ste već iskusili ovu nuspojavu, porazgovarajte s liječnikom o drugim opcijama. Tablete s niskim dozama hormona, koje se danas obično propisuju, ne bi trebale dodati više od nekoliko kilograma. Neki izvori primjećuju da postoji manja povezanost između određenih kontracepcijskih sredstava i debljanja nego što se prije mislilo.

Steroidi

Najčešće propisivani steroidi se nazivaju adrenokortikoidi i koriste se za kontrolu teških autoimunih problema, uključujući astmu, artritis, lupus i upalne bolesti crijeva. Dugotrajna uporaba može povećati apetit i povećati težinu za 10 kilograma ili više. Ali budući da su simptomi koje ovi steroidi ublažavaju potencijalno opasni po život, nemate puno izbora nego ih uzimati kada je to potrebno. Međutim, liječnici bi trebali paziti na prekidanje terapije kada ona više nije potrebna, što može pomoći u gubljenju težine koju su pacijenti možda nakupili.

Mnogi ljudi koji uzimaju lijekove i počnu dobivati na težini jednostavno prestanu uzimati lijekove. Nemojte to činiti. Nastavite ih uzimati dok ne pitate liječnika o prelasku na nešto drugo, piše Centar zdravlja.

Tumor

Iako je malo vjerojatno, vrijedno je spomenuti da ako žene u vrlo kratkom vremenu dobiju dosta kilograma, moguće je da imaju tumor. Jedan od primjera su tumori jajnika, od kojih neki mogu biti i benigni, poput dermoidnog tumora. To je čudan konglomerat različitih tjelesnih tkiva (ponekad uključujući i zube) koji rastu u abdomenu. Postoje pacijentice koje su se udebljale više od 40 kilograma zbog ogromnog tumora jajnika u trbuhu. Zato je bitno da nikada ne ignorirate nerazmjerno širenje središnjeg dijela trbuha, već se obratite liječniku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.