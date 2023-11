Hrvate muče ovisnosti s kojima Europa ima sve manje problema: “Kod nas nema pada…”

Podijeli :

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Željko Petković u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirao je otvorenje prve nacionalne info linije za sve oblike ovisnosti, od videoigara do droga.

Konkretnije, pokrenuta je 15. studenoga, ciljano u periodu borbe protiv svih oblika ovisnosti.

HZJZ otvorio Info liniju za ovisnosti

“Interes je veći nego što smo očekivali, a najviše upita imamo vezanih uz pušenje. Zovu ovisnici, ali i njihovi članovi obitelji, prijatelji… Ljudi se interesiraju kako dobiti pomoć i gdje je dobiti. Linija je zamišljena kao savjetodavna linija podrške. Shvatili smo da imamo problem s rastom svih oblika droga, od kanabisa do amfetamina i kokaina. A tu su i kocka, klađenje, korištenje interneta… Željeli smo pomoći ljudima da se informiraju kako do pomoći”, objasnio je Petković pa nastavio:

“Napravili smo bazu podataka kojom bismo pomogli ljudima. Na jednom mjestu imaju sve potrebne informacije.”

Zašto je sve više ovisnosti?

“Što se tiče droge, posljednjih godina imate ekspanziju ponude. Europa je najzanimljivije tržište jer najbogatije droge tu postižu najbolju cijenu. Sve to dovodi do šire dostupnosti droga, veće potražnje i potom se to reflektira na zdravstveni i sigurnosni sustav. Imate jednu poprilično složenu situaciju, a oko svega se vrti novac. Europsko tržište godišnje vrijedi oko 30 milijardi eura. Uz to imate problem i s novim ovisnostima kao kocka, klađenje, internet… Jednostavno, sve skupa dovodi do interesa za liječenjem, odnosno, davanjem i pružanjem pomoći ljudima koji imaju problem”, ističe Petković i dodaje:

“Što se tiče duhana, kod nas nema pada ovisnosti. Kod drugih se bilježi pad jer se vuku potezi kojima bi se to smanjilo, kod nas ne. Alkohol je također specifičan, bilježi se blagi rast njegove konzumacije.”

Specifično je i što se kokain konzumira na drugačiji način.

“Ponuda je enormna pa se za istu cijenu sad dobije bolja kvaliteta. Raširen je, bez obzira što se zaplijeni godišnje na stotine tona.”

Zabilježeno je da mlađa populacija češće konzumira droge.

“Prvo ozbiljnije konzumiranje opijata je 20 godina. Ali, do ulaska u tretman može proći i deset godina, što je problem.”

Roditelji zato moraju paziti na svoju djecu, ali teško je pitanje kako se postaviti i kako prepoznati problem.

“Čest je savjet razgovarati s djecom i pokušati ih ohrabriti da se othrvaju izazovima. Poanta je većine preventivnih programa da nisu usmjereni samo prema djeci nego i prema roditeljima. Bitno je stvoriti konekciju i povjerenje, tako da obitelj bude glavna u cijeloj priči”, istaknuo je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Hrvati na lijekove za smirenje troše milijune eura, ali liječnici upozoravaju: “Brzo izazivaju ovisnost”

Amerikanci su upozorili na fentanil, koji je iznimno opasan, a osmišljen je za ublažavanje bolova kod oboljelih od karcinoma. Jači je od heroina i morfija za 50 do stotinu puta. Ali, Europa se još adekvatno bori protiv njega.

“Europski sustav, ali i hrvatski, jako dobro funkcionira u smislu tretmana. Osoba koja ima probleme s ovisnošću može birati želi li se liječiti u bolničkom ili izvanbolničkom sustavu. U Hrvatskoj je liječenje besplatno i taj model dobro funkcionira. Zato Hrvatska nema velikih problema s predoziranjem ili zaraznim bolestima. Ali, ono što nas brine jest rast konzumacije kokaina, kanabisa i amfetamina. Jer, te osobe misle da nemaju problem. Jave se kad više ne mogu funkcionirati, a to je često prekasno. Zato, info linija je prvi korak kako im se približiti”, zaključio je Željko Petković.

