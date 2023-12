Kada podrigivanje može ukazati na ozbiljne zdravstvene probleme

Podijeli :

Scott Griessel / Panthermedia / Profimedia

Podrigivanje može biti vrlo neugodno, ali srećom, rijetko je znak nečeg ozbiljnog.

Miris podrigivanja nekada može biti odvratan, a nekad je gotovo neprimjetan.

Uzroci nadutosti koji nisu povezani s hranom Smiju li se zajedno piti alkohol i antibiotici? Liječnik upozorava na ozbiljne posljedice

Miris, učestalost i okus mogu varirati ovisno o vašoj prehrani i općem zdravstvenom stanju. A kako se bliži blagdansko vrijeme, poslastice i veći obroci u kojima uživate također bi mogli dovesti do toga da se vaše tijelo razigra.

Prema klinici Mayo, podrigivanje je način na koji naše tijelo izbacuje višak zraka iz gornjeg probavnog trakta.

Sasvim je normalno podrignuti do 30 puta dnevno, kaže studija iz 2020. objavljena u Springeru – što se na prvi pogled čini puno. Naravno, učestalost podrigivanja varira od osobe do osobe, ovisno o njihovoj prehrani ili lijekovima koje uzimaju, prenosi The Sun.

No kada podrigivanje utječe na kvalitetu života osobe ili je ometa u svakodnevnim aktivnostima, to bi mogao biti znak nečeg ozbiljnijeg.

1. Podrigivanje i osjećaj nadutosti

Može ukazati na: Sindrom iritabilnog crijeva (IBS) ili čirevi

Ako podrigujete uz druge gastrointestinalne simptome kao što su nadutost, bolovi u trbuhu, zatvor i proljev, to bi mogao biti sindrom iritabilnog crijeva (IBS).

Jedna mala korejska studija objavljena 2017. otkrila je da je ponavljajuće podrigivanje simptom stanja, iako liječnici ne znaju točan razlog tome.

Sindroma iritabilnog crijeva češći je među ženama, kod kojih je dvostruko veća vjerojatnost da će im se dijagnosticirati to stanje. To može biti iscrpljujuće i zahtijeva cjeloživotnu posvećenost rutinskim navikama, za što pojedincu mogu trebati mjeseci ili čak godine da shvati.

Zašto nije dobro piti vodu tijekom obroka

Žgaravica, nadutost, mučnina i podrigivanje mogu ukazivati ​​na čir na želucu, poznat i kao čir na želucu. Najčešći simptom čira na želucu je peckanje ili bol u središtu trbuha. Događaju se kada dođe do oštećenja sloja koji štiti sluznicu želuca od kiselina u želucu.

Infekcije i protuupalni lijekovi poput ibuprofena mogu potaknuti stanje. Ako se ne liječi, sluznica želuca ponekad se može otvoriti ili blokirati kretanje hrane kroz probavni sustav, što može biti opasno po život. Trebali biste posjetiti liječnika opće prakse ako mislite da imate čir na želucu, osobito ako imate iznenadnu, oštru bol u trbuhu koja se stalno pogoršava.

2. Podrigivanje i žgaravica

Može ukazati na: Gastroezofagealna refluksna bolest (GORD)

Žgaravica je vrlo česta i to je obično simptom stanja poznatog kao refluks kiseline – koji se događa kada želučana kiselina putuje do vašeg grla. Ponekad vam se od žgaravice može podrigivati.

Ako se to nastavi događati ili postane jako bolno, može značiti gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Uz GERB, povratni tok želučane kiseline javlja se kronično i s vremenom uzrokuje štetu tijelu. Ako se ne liječi, može dovesti do Barrettovog jednjaka, vrste raka.

3. Učestalo podrigivanje

Može ukazati na: Rak

Pretjerano podrigivanje može biti znak određenih vrsta karcinoma probavnog sustava, poput raka želuca, gušterače ili jednjaka. To se događa kada tumor blokira probavni trakt osobe, što znači da se plinovi nakupljaju u želucu.

Važno je napomenuti da samo pretjerano podrigivanje obično nije simptom raka. Veća je vjerojatnost da će ukazivati ​​na rak ako oboljeli doživi neobjašnjiv gubitak težine, groznicu i krvarenje uz podrigivanje, kaže Cancer Research UK.

4. Smrdljivo podrigivanje

Može ukazati na: H. pylori ili poseban režim prehrane

Podrigivanja koja mirišu na pokvarena jaja obično su bezopasna unatoč prepoznatljivom mirisu.

Povremeno podrigivanje sa smradom sumpora može biti posljedica nečega što ste pojeli, osobito ako ste upravo jeli hranu s visokim sadržajem sumpora, poput jaja.

Međutim, često sumporno podrigivanje može biti znak infekcije probavnog sustava uzrokovane h. pylori bakterije. Ako imate ovu bakteriju, vjerojatno ćete osjetiti druge simptome kao što su grčevi u želucu, mučnina, povraćanje i proljev. H. pylori infekcija može biti prisutna kod više od polovice svjetske populacije.

Većina ljudi ne shvaća da ima infekciju H. pylori jer se nikad ne razboli.

Ako razvijete simptome, liječnik će vam predložiti da se testirate. Može se liječiti antibioticima. Ako se ne liječi, ta bakterija ponekad može dovesti do čira ili raka želuca.

Određena hrana i piće također mogu uzrokovati neugodan miris podrigivanja. Gazirana pića, poput koka-kole ili piva, povećavaju stvaranje plinova jer povećavaju količinu zraka u želucu. Određeno povrće, poput prokulice, brokule, kupusa, šparoga i cvjetače, uzrokuje višak plinova. To je zato što povrće sadrži mnogo vlakana, koja fermentiraju bakterije u debelom crijevu, stvarajući pritom plinove.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Mogu li snimke zbog kojih su pali Filipović i njegov savjetnik biti zakoniti dokazi? Evo što kažu stručnjaci Šest osobina koje možete naslijediti samo od oca