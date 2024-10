Gripe i prehlade haraju, a mnogi se nepravilno liječe: Ako ovo radite, samo ćete pogoršati stanje

Podijeli :

Prehlada je najčešća virusna bolest koja zahvaća gornje dišne ​​puteve. Gripa joj je vrlo slična, ali su simptomi puno intenzivniji i dulje traju.

“Većina ljudi će borbu protiv prehlade i gripe započeti uzimanjem velikih doza vitamina C. Postoje kvalitetni dokazi da visoke doze vitamina C (jedan do dva grama dnevno) skraćuju trajanje i ublažavaju simptome prehlade”, rekla je nutricionistica Sandra Krstev Barać i upozorila na štetnost mega doza ovog vitamina.

Nutricionistica otkrila čaj za imunitet koji je spas u vrijeme prehlada

“Posezanje za mega dozama većim od dva grama vitamina C dnevno može uzrokovati proljev, povraćanje i vrtoglavicu te se ne preporučuje. Manje poznati saveznici protiv prehlade i gripe su vitamini A i E te minerali cink, bakar i selen”, dodala je nutricionistica, piše Bljesak.info, a prenosi Krstarica.com.

Kiseli kupus pomaže kod simptoma gripe i prehlade

“Narodna medicina ima već popis prikladnih namirnica koje se uglavnom preporučuju za jačanje imuniteta, ali i kada je prehlada ili gripa već nastupila. Listu predvodi kiseli kupus koji, osim što jača imunitet, djeluje antiseptički na dišne ​​organe. U prehrani oboljelih od prehlade i gripe važno mjesto zaslužuje i češnjak jer sadrži tvari koje pomažu kod upale grla i plućnih infekcija, fermentirani mliječni napitci jer pogoduju jačanju imunološkog sustava, a posebno se preporučuje hren: nariban, kuhan u mlijeku ili pomiješan s medom”, istaknula je.

Nutricionistica preporuča i pileću juhu čije je blago ljekovito djelovanje u ublažavanju simptoma gripe potvrdila i moderna znanost.

“Čajevi imaju važnu ulogu u liječenju prehlade i gripe. Smanjuju oticanje sluznice nosa i grla, sprječavaju dehidraciju i smiruju upalu. Međutim, nije svejedno koja se vrsta čaja koristi. Čajevi od kamilice, bazge, stolisnika i šipka najbolje djeluju protiv simptoma prehlade i gripe. Uz dodatak meda njihov će učinak u ublažavanju simptoma bolesti biti još bolji“, rekla je Krstev Barać.

