Kako prepoznati ugriz stjenice?

Stjenice su sitni, noćni kukci koji se hrane ljudskom krvlju. Obično žive blizu mjesta gdje ljudi spavaju i često borave u madracima. Ugrizi stjenica se pojavljuju kao male, crvene kvržice koje svrbe.

Tragovi ugriza se mogu pojaviti jedan dan nakon kontakta sa stjenicama, ali može proći i do 14 dana.

Budući da tragovi ugriza nalikuju ugrizima drugih insekata, može biti teško prepoznati radi li se o ugrizu stjenica, osim ako nema znakova infestacije. Znakovi infestacije mogu uključivati ​​stjenice ili njihove otopljene egzoskelete na rubovima madraca ili plahti, mrlje od krvi na madracu i sladak, pljesnivi miris.

Ugriz stjenica obično nisu opasni, ali mogu biti neugodni, a infestacije mogu izazvati stres i nesanicu kod ljudi. U određenim slučajevima ugrizi stjenica mogu dovesti do infekcija kože ili težih reakcija. U nastavku saznajte koje sve simptome može izazvati ugriz stjenica.

Crvene ili natečene izbočine

Ugrizi stjenica razlikuju se po veličini i izgledu, tako ih je teško razlikovati od drugih ugriza insekata. Neki mogu biti mali, dok drugi mogu narasti i do pet centimetara u promjeru. Ugrizi stjenica često imaju crvenu točku u središtu, okruženu uzdignutom, nadraženom kožom. Iako stjenice mogu ugristi čovjeka bilo gdje tijekom noći, najčešća područja su lice, vrat, ruke i šake, piše centar zdravlja.

Svrbež

Kada ugrize čovjeka, stjenica ubrizgava svoju slinu u njegovu kožu dok se hrani. Slina pomaže stjenici da brže dobije više krvi, ali također uzrokuje i blagu alergijsku reakciju kod većine ljudi, stvarajući intenzivan svrbež. Svrbež može početi gotovo odmah nakon što stjenica ugrize čovjeka. Ljudi imaju različitu toleranciju na proteine ​​u slini stjenica koji uzrokuju reakciju. Neki mogu doživjeti jaču alergijsku reakciju na ugrize, dok drugi možda uopće neće reagirati.

Grupirani ugrizi

Stjenice mogu stvoriti niz ugriza na jednom dijelu kože. To može uzrokovati nizove ugriza, ponekad u cik-cak uzorku ili skupine od tri ili više ugriza na malom području. Osoba također može razviti osip ili dermatitis kao rezultat ugriza stjenica. To se događa ako su ugrizi stjenica grupirani te ako je došlo do dodatne iritacije kože uzrokovane češanjem po ugrizima.

Infekcije kože

Neki ljudi mogu razviti sekundarne infekcije kože od ugriza stjenica. Infekcije se mogu pojaviti kada pretjerano češanje unese bakterije u vanjski sloj kože. To se može dogoditi i ako je osoba izrazito osjetljiva na slinu stjenica. Znakovi infekcije kože uključuju mjehuriće, osjetljivost, curenje ili iscjedak gnoja, intenzivno crvenilo, koprivnjaču i potencijalno groznicu.

Djeca su posebno osjetljiva na sekundarne infekcije poput impetiga, koji je često uzrokovan bakterijama kao što je Streptococcus skupine A (streptokok) koji se unosi kroz izložena područja kože.

Ostale vrste infekcija kože uzrokovane ugrizima stjenica mogu se liječiti kombinacijom antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, antiseptika ili antibiotika. Važno je posjetiti dermatologa ili drugog liječnika u slučaju znakova infekcije kože.

Anafilaksija

U rijetkim slučajevima, neki mogu doživjeti tešku alergijsku reakciju na slinu stjenica. To se zove anafilaksija i može se manifestirati simptomima kao što su otežano disanje, otečen jezik i povećan broj otkucaja srca.

Kada se obratiti liječniku?

Većina ljudi ugrize stjenica može liječiti kod kuće antihistaminicima i kortikosteroidima koji se izdaju bez recepta. Međutim, ako osoba ima velik broj ugriza, osip, dermatitis ili primijeti znakove infekcije kože, trebala bi kontaktirati liječnika što je prije moguće. Također, u slučaju pojave simptoma anafilaksije, važno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.

