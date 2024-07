Liječnica upozorava: Ovo nipošto nemojte raditi tijekom najvećih vrućina

Podijeli :

REUTERS/Adnan Abidi

Doktorica s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Inga Vučica razgovarala je s našom Vanjom Kranić o toplinskom valu i posljedicama koje može imati, pogotovo za radnike na otvorenom.

“Vrućine su intenzivnije nego u vremenima prije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i mjerne jedinice na Marjanu, primijeti se kako temperatura u posljednjih dvadesetak godina ima trend porasta. Srednja godišnja temperatura je definitivno porasla, ljeta su toplija. Moramo shvatiti da se moramo izuzetno paziti jer ove ljetne vrućine jako loše utječu na organizam posebno kod vulnerabilnih skupina kao što su radnici na otvorenom, starije osobe i mala djeca”, izjavila je Vučica naglasivši kako se zdravstveni problemi koji se javljaju pri visokim temperaturama daju prevenirati i kako smo po tom pitanju “kovači naše sreće”.

Vučica kaže kako bi bilo dobro da se za vrijeme toplinskog vala povučemo u klimatizirane prostore i to u periodu između 10 i 18 sati.

Trebamo biti odgovorni

Vučica je istaknula kako se ljudi za vrijeme toplinskog vala ponašaju neodgovorno što može dovesti do ozbiljnijih posljedica.

“Našim ponašanjem zlorabimo naše tijelo. Preporuke koje daju institucije ne smiju biti isprazne priče, ljudi stvarno moraju paziti da se ne izlažu izlasku na sunce u vremenu kada je insolacija najjača”, dodala je.

“Na visokim temperatura može doći do širenja krvnih žila u mozgu i to može dovesti do fatalnih posljedica ako se ljudi ne pridržavaju preporuka o ponašanju pri visokim temperaturama. Za ljude koji rade na otvorenom, već samo lokalno zagrijavanje tijela, primjerice na području tjemena, jako brzo dovodi do sunčanice u uvjetima visokih temperatura”, rekla je Vučica.

Toplinski udar: Uzrok, simptomi i kako točno reagirati ako vidite osobu s tim problemom?

Problemi za radnike na otvorenom

Vučica je ocijenila kako su radnici na otvorenom, osobe koje najviše pate na visokim temperaturama. Istaknula je kako tijelo na visokim temperaturama ne može biti produktivno i kako postoji značajan rizik od toplinskog udara.

“Rad na otvorenom može funkcionirati do određenog trenutka kada se blokira mehanizam znojenja i tada dolazi do toplinskog udara.

Tijelo pri ovakvim temperaturama ne može biti produktivno na otvorenom, radnicima je jako teško. Tu su osobe koje istinski pate na visokim temperaturama.

“To može funkcionirati do trenutka kada se blokira mehanizam znojenja i tada dolazi do toplinskog udara. To predstavlja kolaps organizma koje nije u stanju znojenjem kontrolirati unutarnju tjelesnu temperaturu koja raste preko 39°C. Osobe izložene toplinskom udaru su u životnoj opasnosti”, upozorila je Vučica ocijenivši kako bi se rad na otvorenom trebao regulirati te kako bi trebale postojati smjernice o tome na kojim temperaturama osobe ne smiju biti vani i raditi.

