Greška zbog koje zubi mogu promijeniti boju i postati osjetljiviji

Unsplash / Ilustracija

Osim što četkicu za zube ne zamijene na vrijeme, mnogi ljudi čine još jednu pogrešku koje obično postanu svjesni kada već bude prekasno.

Održavanje zuba čistima i zdravima zahtijeva trud i vrijeme, točnije peremo ih barem dva puta dnevno po dvije minute, a po potrebi i češće.

Osim što donosi svježinu i uklanja neugodan jutarnji zadah, kao i moguće ostatke hrane koji ostaju između zubi, pravilno održavanje usne šupljine smanjuje rizik od karijesa i problema s desnima, piše LADBible.

Prerijetko mijenjate četkicu

Međutim, postoji nešto što previše ljudi radi što može naštetiti oralnom zdravlju. Stomatološki stručnjaci diljem svijeta prepoznali su ovaj problem i upozoravaju da treba promijeniti navike kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje.

Život je često užurban, pa neke stvari radimo rutinski, bez previše razmišljanja o njima, ali zato su društvene mreže tu da nas podsjete na neke stvari.

Dentalna higijeničarka iz Chelsea Dental Clinic na TikTok-u je objavila kratki video u kojem objašnjava probleme koji nastaju ako ne znate kada je vrijeme da zamijenite četkicu za zube. Rekla je da većina ljudi nema jasnu predodžbu o roku trajanja četkice za zube.

„Četku biste trebali mijenjati svaka tri mjeseca. “Najbolji način da provjerite treba li vam nova četka je da je podignete i ako vidite da se dlake savijaju prema van, to je znak da je vrijeme za novu”, objasnila je.

Agresivno pranje zubiju

Upozorila je i na situaciju kada se četkica za zube troši brže nego što bi trebala. Kaže da bi to moglo značiti da se koristi prečesto.

“Ako zube perete ‘agresivno’, to može dovesti do oštećenja cakline, zbog čega zubi mogu postati žuti. Također može dovesti do povlačenja zubnog mesa. Ni jedno nije posebno privlačno i može uzrokovati mnoge druge probleme’, upozorila je.

Drugim riječima, prečesto i preintenzivno pranje zubi može dovesti do brojnih problema. Ne samo da će istrošena caklina otkriti žute zube, već zubi mogu postati osjetljiviji na različite temperature i osjete te biti skloniji karijesu, prenosi Večernji.hr.