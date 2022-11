Koliko dugo smije potrajati kašalj?

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Kašalj se stručno opisuje kao prirodni refleks tijela da zaštiti dišne puteve od nadražujućih materijala koji mogu dovesti do infekcija. Koliko on dugo traje, ovisi od bolesti koju čovjek ima.

U većini slučajeva, kašalj će nestati kada se bolest povuče, a može potrajati tjedan dana ili čak čitav mjesec.

Ponekad kašalj može trajati i duže od osam tjedana i tada je riječ o kroničnom kašlju, koji može biti znak osnovne bolesti kao što su astma ili gastroezofagealna refluksna bolest (GERB).

Svatko tko ima neobjašnjiv kašalj, uporan kašalj koji ne prestaje ili tko iskašljava krv ili crvenu sluz treba odmah zakazati pregled kod liječnika.

Kako se kašalj klasificira?

Kašalj se klasificira u ovisnosti od toga koliko traje. On ne mora uvijek biti znak bolesti jer na njegovu pojavu mogu utjecati i razni iritansi, koji, ako se ne uklone iz dišnih puteva, mogu dovesti do infekcija.

Najčešći iritansi su:

– dim

– sluz

– alergeni kao što su polen, plijesan ili prašina

Kašalj bi mogao biti:

Akutni – što znači da traje manje od tri tjedna. Infekcije kao što su obična prehlada, sinusitis ili pneumonija imaju tendenciju izazvati akutni kašalj.

Subakutni – što znači da traje između tri i osam tjedana, zadržavajući se nakon što prehlada ili infekcija nestane.

Kronični – što znači da traje duže od osam tjedana. Stanja kao što su gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), alergije, astma, kronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), plućna fibroza i intersticijalne bolesti pluća mogu izazvati kronični kašalj.

Koliko obično traje kašalj?

Koliko dugo kašalj traje ovisi od zdravstvenog stanja koje ga uzrokuje.

Prehlada

– grlobolja traje oko osam dana

– glavobolja traje između devet i 10 dana

– začepjen nos ili curenje iz nosa koje može potrajati duže od dva tjedna

– kašalj traje duže od da tjedna

Gripa

Gripa može izazvati širok spektar simptoma, koji nestaju u različito vrijeme. Većina simptoma, uključujući temperaturu, groznicu, bolove u mišićima i grlobolju, obično će nestati za tri do sedam dana.

Drugi simptomi, uključujući umor i kašalj, mogu potrajati duže od dva tjedna, posebno kod starijih osoba ili onih s kroničnom bolešću pluća.

Bronhitis

Akutna infekcija bronhitisa će se pojaviti iznenada i trajati između tri i 10 dana. Povezani kašalj, međutim, može se nastaviti nekoliko tjedana nakon toga.

Koronavirus

Znanstvenici još proučavaju covid infekciju s obzirom na to da ljudi mogu proživjeti različite simptome ili ih uopće ne dožive.

Do sada su studije pokazale da simptomi, koji uključuju suhi kašalj, mogu trajati najmanje par dana do tri tjedna. Kod nekih ljudi, simptomi covida mogu trajati mjesecima i to se obično zove produženi covid.

Simptomi dugotrajnog covida-19 mogu biti umor, kratak dah, „moždana magla“, poremećaj spavanja, temperatura, gastrointestinalni simptomi, anksioznost i depresija. Svi oni mogu trajati mesecima.

Veliki kašalj

Uporan kašalj koji se pogoršava noću. Nakon otprilike četiri tjedna, kašalj će obično postajati rjeđi i manjeg intenziteta. Međutim, može proći nekoliko mjeseci dok kašalj potpuno nestane.

Upala grla

Infekcija gornjih dišnih puteva koja obično pogađa djecu uzrasta od šest mjeseci do tri godine. Izaziva ponavljajući kašalj. Noću se pogoršava i izgleda još dramatičnije.

Ostali simptomi su temperatura, curenje iz nosa, bol u grlu i začepljenost. Grlobolja se uglavnom sama povlači u roku od tri do četiri dana. Ako se simptomi pogoršaju ili produže, posavjetujete se s pedijatrom.

Alergije

Kada netko ima alergiju, kašlje kada je izložen alergenu. Alergeni su različiti za sve, ali uobičajeni su dim, polen, prašina i dlake kućnih ljubimaca.

Kašalj povezan s alergijom obično nestaje kada osoba pročisti dišne puteve i više nije u kontaktu sa alergenom, pišu Vijesti.me.

Koji su uzroci upornog kašlja?

Ponekad kašalj traje duže od dva mjeseca i liječnici to nazivaju kroničnim kašljem. Prema Američkom koledžu za alergiju, astmu i imunologiju, 90 posto upornog ili kroničnog kašlja prouzrokovano je jednim od sljedećih stanja:

– astma, kronični bronhitis

– GERB, postnazalno kapanje

– pušenje

– HOBP, rak pluća

Potencijalne komplikacije upornog kašlja su:

– glavobolja, vrtoglavica

– poremećaj sna

– teško kontroliranje mjehura

– nesvjestica

U većini slučajeva, kašalj će nestati sam ili kada se osnovna uobičajena bolest dijagnosticira. Ponekad kašalj može biti znak ozbiljnijeg ili osnovnog stanja.

Kada je potrebno otići kod liječnika?

– imate uporan kašalj koji traje duže od osam tjedana nakon početne bolesti

– imate uporan kašalj koji se stalno vraća

– imate uporan kašalj bez drugih simptoma

– imate uporan kašalj koji izaziva pojavu krvi ili crvene sluzi

