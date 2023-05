Ne umišljate, simptomi alergija su ove godine gori nego inače. Evo zašto

Podijeli :

Čini vam se da ovog proljeća kišete i šmrcate više nego inače? Niste jedini.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC), 30 posto svjetske populacije pati od alergija na pelud, koje uzrokuju simptome peludne groznice ili alergijskog rinitisa. Ako osjećate da su vam se alergije u posljednje vrijeme pogoršale, ne umišljate to: Od 1990. istraživači su zabilježili povećanje količine peluda u zraku za 21 posto.

Best Life se obratio Shyamu Joshiju, dr. med., šefu Odsjeka za alergije i imunologiju i medicinskom direktoru Klinike za alergije i imunologiju na Sveučilištu za zdravlje i znanost u Oregonu, kako bi saznao što stoji iza te promjene. On kaže da nekoliko ključnih čimbenika uzrokuje porast alergija i napominje da postoje načini za borbu protiv simptoma.

Evo zašto su vaše alergije ove godine gore:

Struka nije optimistična: Stiže alergijska apokalipsa

Joshi kaže da su glavni uzrok učestalih alergija klimatske promjene. “Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća klimatske promjene dovele su do dužih sezona oprašivanja i veće količine peluda. To je uglavnom zbog smanjenog broja dana s mrazom svake zime i povećanja CO2 u zraku, što dovodi do snažnijeg oprašivanja ciklus za biljke”, kaže on za Best Life. Najveće povećanje količine peluda primijećeno je u Teksasu i na srednjem zapadu Sjedinjenih Država, dodaje Jennifer Bourgeois, farmaceutska i medicinska stručnjakinja u SingleCareu.

Zapravo, studija iz 2022. objavljena u časopisu Nature Communications otkrila je da osim promjena izazvanih emisijama CO2, promjene u temperaturi i oborinama mogu povećati godišnje emisije peluda za 16 do 40 posto. Uz to, promjena pokrova zemlje—što znači transformacija prirodnih staništa u urbana okruženja—također mijenja distribuciju emitera peluda, kažu istraživači.

Joshi dodaje da osim promjena u okolišu koje povećavaju vjerojatnost alergija, vaše tijelo također može biti sve osjetljivije na alergije.

“Iako temeljni uzrok nije u potpunosti shvaćen, smatra se da promjene u prehrani i mikrobiomu mogu pridonijeti tome”, kaže on. “Ovo zajedno vjerojatno objašnjava zašto mnogi ljudi iz godine u godinu imaju sve izraženije simptome alergije.”

