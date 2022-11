Podijeli:







Izvor: Unsplash

Jedna od najčešćih bolesti jetre odraslih i djece je nealkoholna masna bolest jetre, sindrom koji ostaje uglavnom nedijagnosticiran i netretiran u medicinskoj praksi. Kod većine bolesnika ne pojavljuju se simptomi te se nealkoholna bolest jetre s razlogom naziva tihom ubojicom 21. stoljeća.

Češće se pojavljuje kod žena u srednjim godinama nego kod muškaraca, no može zahvatiti sve rodove i generacije pa i djecu. Bolest karakterizira pretjerano nakupljanje masti u jetrenim stanicama te se nerijetko pojavljuje uz druge bolesti poput onih kardiovaskularnog sistema. Prema dosadašnjim istraživanjima, oko 30 posto cjelokupne populacije ima nealkoholnu bolest jetre, dok u Europi više od 65 posto ljudi boluje od ovog sindroma.

Što je nealkoholna bolest jetre?

Nealkoholna masna bolest jetre danas se smatra multisistemskom bolešću koja se obično pojavljuje uz kardiovaskularne bolesti, dijabetesom te kroničkom nadbubrežnom bolesti. Riječ je o sindromu koji nastaje kao posljedica modernog načina života kod osoba koje konzumiraju manje od 40 grama alkohola tjedno.

Pojava ide uz druge čimbenike poput pretilosti, stresnog života i loše prehrane. Ova bolest naziva se i nealkoholni steatohepatitis te je najbrže rastuća bolest probavnog sustava. Ne uzrokuje nikakve ili gotovo nikakve simptome, a s obzirom na to da se pojavljuje uz opasne bolesti koje može imati najgori ishod.

Kako nastaje nealkoholna bolest jetre?

Kod nealkoholne bolesti jetre dolazi do prekomjernog nakupljanja masnoća, upale i ponekad fibroze. Do nakupljanja masnoća ili steatoze dolazi zbog nakupljanja triglicerida u jetri. Uzrok tomu mogu biti mehanizmi smanjene sinteze lipoproteina i pojačane sinteze triglicerida u jetri. To može nastati zbog povećane koncentracije masnih kiselina koje dolaze do jetre.

Uzrok nealkoholne bolesti jetre mogu biti razni poremećaji ili lijekovi, a čimbenici su vezani uz način života. Ovo su čimbenici rizika za razvijanje bolesti jetre:

– debljina centralnog tipa

– šećerna bolest tipa 2 ili inzulinska rezistencija

– životna dob iznad 45 godina

– ženski spol

– nagli gubitak tjelesne težine

– pretilost

Do upale dolazi zbog posljedica oštećenja stanične membrane, a sve do može rezultirati fibrozom. Fibroza jetre je stvaranje abnormalno velike količine ožiljnog tkiva u jetri kada organ pokušava sam popraviti oštećene stanice. Ožiljno tkivo koje se može stvarati zbog kontinuiranog oštećenja jetre može ograničiti dotok krvi u jetru i tako ubijati te stanice.

U najgorem slučaju i uznapredovalom stadiju, nealkoholna bolest jetre može izazvati cirozu.

Simptomi nealkoholne bolesti jetre

Iako se kod ove bolesti događaju sistemske promjene u organizmu, većina bolesnika s ovim problemom nema nikakve simptome. Kod nekih se bolesnika, iako rijetko, mogu javiti ovi simptomi nealkoholne masne bolesti jetre:

– nelagoda u gornjem desnom dijelu abdomena

– pojačan umor

– opća slabost

Većina bolesnika nema nikakve simptome, već ih otkriva prilikom drugih pregleda ili posjeta liječniku iz drugih razloga. Čak i bolesnici s cirozom koja je posljedica nealkoholne bolesti jetre mogu biti bez jasnih simptoma i bez znakova kronične bolesti jetre.

Liječenje bolesne jetre

Za dijagnosticiranje se provode laboratorijske pretrage kako bi se uvidjele vrijednosti aminotransferaza. Da bi se isključila alkoholna bolest jetre, potrebni su čvrsti dokazi da konzumacija alkohola nije bila pretjerana. Prilikom dijagnoze se isključuju uzroci poput hepatitisa B i C.

Prilikom pregleda i negativnih rezultata na kronično oštećenje jetre, treba misliti na rjeđe uzroke jetrenih oštećenja poput autoimune bolesti jetre i metaboličke bolesti poput Wilsonove bolesti.

Kod postavljanja pravilne dijagnoze potrebna je i biopsija jetre, odnosno, uzimanje uzroka koji će se pregledati. Koristiti se mogu i slikovne dijagnostičke metode poput CT-a i MR koje mogu otkriti druge bolesti jetre i pomoći u pretragama. Ne postoji jedan pregled koji bi prepoznao ovu problematičnu bolest.

Pacijenti kod kojih se dijagnosticira nealkoholna bolest jetre obično imaju dobru prognozu ako ne postoje komplikacije poput unutarnjih krvarenja. Kod nekih se pacijenata trebaju mijenjati lijekovi ako se uzimaju zbog drugih bolesti.

Budući da je većina bolesnika s nealkoholnom bolešću jetre pretila, liječenje uključuje eliminiranje štetnih čimbenika – određenih lijekova i toksina, masne hrane i šećera. Osobe se upućuju na mršavljenje, poboljšavanje prehrane te liječenje povećane razine glukoze u krvi. Istraživanja pokazuju da je gubitak od samo 10 posto tjelesne mase optimalan za prve znakove poboljšanja.