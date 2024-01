Nedostatak jednog vitamina može imati neočekivani utjecaj na vaš seksualni život

Podijeli :

Kad je sunce vani u ljetnim mjesecima, općenito se osjećate sretnije, češće ste vani tijekom dana, a vaš se seksualni nagon također može poboljšati. Jeste li se ikada zapitali zašto?

Jedan od razloga za povećanje libida mogao bi biti taj što imate više hormona sreće koji cirkuliraju u vašem sustavu zahvaljujući vitaminu D koji dobivate izlaganjem suncu, piše Heath Digest.

“Ljudi imaju tendenciju pretpostaviti da je SAP (sezonski afektivni poremećaj) uzrokovan tmurnom tamom kratkih zimskih dana, ali zapravo ti kratki dani i više vremena u zatvorenom prostoru ne znače samo tamnije nebo; to također znači da dobivate manje vitamina D, a time i manje dopamina i serotonina,” objasnila je liječnica s Harvarda, dr. Sara Gottfried.

Vaše tijelo prolazi kroz složen proces korištenja sunčevih UVB zraka za proizvodnju 7-dehidrokolesterola koji se zatim pretvara u vitamin D3, prema Allo Health. Kada ovaj vitamin D3 dospije u vašu jetru, prolazi još jednu promjenu i postaje vitamin D.

Serotonin, neurotransmiter koji je povezan s regulacijom raspoloženja, povećava se kada vitamin D kola vašim sustavom. Osim toga, na funkciju dopamina utječe nedostatak vitamina D. Kada dođe do poremećaja u funkcioniranju vašeg centra za zadovoljstvo i nagrađivanje, vaš seksualni život može patiti. Postoji i izravniji način na koji nedostatak vitamina D može utjecati na vaše aktivnosti u spavaćoj sobi.

Nizak seksualni nagon, i kod muškaraca i kod žena, povezan je s nedostatkom vitamina D. Kod muškaraca, povećanje razine testosterona u pozitivnoj je korelaciji s dobrim seksualnim nagonom. Kod žena je niska razina estrogena povezana s niskim libidom.

Prema studiji iz 2010. objavljenoj u časopisu Clinical Endocrinology, dovoljne razine vitamina D povezane su s višim razinama testosterona, dok je i obrnuti učinak bio istinit. Studija iz 2018. objavljena u časopisu Endokrynologia Polska otkrila je da uzimanje dodataka vitamina D povećava seksualnu želju kod žena.

Manjak vitamina D ne utječe samo na vaš seksualni nagon. Vaginalno zdravlje, plodnost, pa čak i erektilna disfunkcija povezani su s nedostatkom vitamina D. Sada kada znate koliko je vitamin D važan za vaš seksualni život, možda biste željeli znati o nekim od neočekivanih uzroka nedostatka vitamina D, od kojih je glavni nedovoljno izlaganje suncu. Vaša dob, boja kože i temeljna zdravstvena stanja također imaju utjecaja.

U odnosu na sunčevu svjetlost, shvaćamo: zbunjujuće je. Od nas se traži da se klonimo sunca kako bismo zaštitili našu kožu od preranog starenja i raka, a također nam je potrebno sunce da bismo bili sretni općenito i u spavaćoj sobi.

Kako unositi vitamin D?

Stručnjaci se slažu da je velika greška koju vjerojatno radite s vitaminom D to što mislite da ga možete dobiti iz samo jednog izvora. Izlaganje sunčevoj svjetlosti (kad god je to moguće), vaša prehrana i dodaci prehrani mogu ići ruku pod ruku kada je u pitanju dobivanje ove hranjive tvari koja jača libido.

Ako idete na sunce, svakako nosite kremu za sunčanje i šešir ako je vani posebno vruće. Osim seksualnog života, važno je i zdravlje vaše kože. Vježbanje na otvorenom od 10 do 30 minuta dnevno dobar je način da dobijete vitamin D. Dobro je uključiti hranu bogatu vitaminom D u svoju prehranu — poput lososa, tune, skuše, mliječnih proizvoda, obogaćenih žitarica, žumanjaka, crvenog mesa i jetre isto.

Većina nas ne dobiva potrebnu količinu vitamina D, iako se raspravlja koliko je to točno. Dok je Institut za medicinu taj broj stavio na 600 međunarodnih jedinica (IU) dnevno za mlade odrasle osobe i 800 IU dnevno za one starije od 70 godina, Endocrine Society preporučuje 1500 do 2000 IU vitamina D, po klinici Mayo. Stoga biste mogli razgovarati sa svojim liječnikom kako biste ga pitali za mišljenje o najboljem broju za vas. U svakom slučaju, osiguravanje da unosite dovoljno vitamina D može spriječiti neočekivani učinak koji ne želite u svojoj spavaćoj sobi.

