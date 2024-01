Obratite pažnju na njih: Osam neobičnih simptoma koji ukazuju na to da vam fali vitamina

Podijeli :

Pexels

Nokti koji se listaju, kapak koji se trza, koža koja se peruta: ove naizgled nasumične simptome lako je ukloniti, ali ako su uporni, mogli bi biti znakovi nedostatka vitamina ili hranjivih tvari.

“Ostanite u skladu sa svojim tijelom i ako primijetite nešto neobično, nemojte to ignorirati”, kaže dijetetičarka Jerlyn Jones, glasnogovornica Američke akademije za dijetetiku i prehranu.

“Ako nedostatak vitamina uzrokuje problem, što se prije pozabavite njime, lakše ćete ga riješiti promjenama u prehrani ili dodatkom prehrani”, rekla je.

U nastavku saznajte kojih se osam simptoma može skrivati iza nedostatka određenih vitamina.

Nutricionisti tvrde: Ako želite smršavjeti, izbjegavajte ova četiri suplementa ​Osam suplemenata koje Korejci uzimaju kako bi ostali zdravi i mladi​

1) Ukočeni zglobovi

​Mogući krivac:​ Bolno tijelo može značiti da vam nedostaje vitamina D. “Vitamin D pomaže u apsorpciji kalcija, koji je jedan od glavnih građevnih blokova kostiju”, kaže Jones. “Ako ga ne dobijete dovoljno, bilo kroz hranu ili sunčevu svjetlost, to može dovesti do gubitka gustoće kostiju i bolova.”

​Rješenje:​ “Možete jesti hranu bogatu D, poput lososa i žumanjaka”, kaže Jones, “ali teško je dobiti odgovarajuće količine samo prehranom.”

Najlakši način za podizanje razine vitamina D je provođenje vremena na suncu. Vitamin D koji se proizvodi u koži putem sunčeve svjetlosti može trajati najmanje dvostruko dulje u tijelu u usporedbi s unosom vitamina. Ali izlaganje suncu također može povećati rizik od raka kože. Korištenje kreme za sunčanje može ograničiti količinu vitamina D koju dobivate, ali vrijedi spriječiti ovu smrtonosnu bolest.

Budite oprezni ako na svoju ruku uzimate suplemente vitamina D. Stručnjaci upozoravaju da previše vitamina D može dovesti do toksičnosti, stoga je najbolje da potražite savjet od svog liječnika, prenosi livestrong.com.

2) Listanje noktiju

​Mogući krivac:​ Lomljivi vrhovi obično su posljedica vanjskog čimbenika — poput guljenja laka za nokte, česte uporabe sredstva za dezinfekciju ruku ili nošenja akrilnih noktiju.

Ali ako su vam i nokti na nogama i rukama skloni lomljenju, možda vam nedostaje željeza. “Nedostatak željeza rezultira ograničenim kisikom u organima, mišićima i tkivu”, kaže Jones. “Jedna potencijalna nuspojava tog smanjenog protoka kisika je listanje i lomljivost noktiju.”

​Rješenje:​ Uključite mnogo hrane s visokim udjelom željeza u svoje obroke. U prvom redu je meso, ali ako ste na biljnoj prehrani, onda posegnite za lisnatim povrćem, pečenim krumpirom s kožom i brokulom – također izvrsni izvori. Za pesketerijance: Probajte škampe, jakobove kapice, školjke i sardine.

“Konzumiranje hrane bogate željezom zajedno s vitaminom C može povećati apsorpciju”, kaže Jones. “Na primjer, kad pirjate špinat, ubacite crvenu papriku ili rajčicu.”

3) Titranje oka

Mogući krivac: Tehnički izraz je miopenija, a postoje različiti uzroci, od umora i stresa do konzumiranja previše kofeina i alkohola. No kapci bi vam se također mogli trzati ako vam nedostaje magnezija. Srećom, relativno je lako povećati unos.

​Rješenje:​ “Orašasti plodovi i sjemenke – osobito sjemenke bundeve – bogate su magnezijem”, kaže Jones. “Pospite malo po zobenoj kaši ili salati ili pomiješajte pola šalice u smoothie.”

Također, potražite obogaćene žitarice za doručak (imaju dodane hranjive tvari, uključujući magnezij) i držite se ili cjelovitih žitarica ili bijele riže i kruha koji na pakiranju kaže “obogaćen”.

4) Osjećate se umorno i usporeno u posljednje vrijeme

​Mogući krivac:​ Iako dovoljno spavate i ne borite se s prehladom, usporeni ste. Mišići su vam slabi i ujutro morate na silu ustati iz kreveta; imate problema s obavljanjem zadatka i bili ste u nezavidnom raspoloženju. Osjećaj iscrpljenosti može biti dokaz nedostatka vitamina B12. B12 je ključan u proizvodnji crvenih krvnih stanica. Crvena krvna zrnca prenose kisik kroz vaš sustav, pa ako ne rade učinkovito, osjećat ćete se iscrpljeno.

Jasni dokazi: Otkrivene velike dobrobiti multivitamina

Rješenje:​ Jones predlaže da u svoju prehranu ubacite hranu s vitaminom B12 kao što su cjelovite žitarice, jetra i plodovi mora kao što su losos, tuna, školjke i pastrva.

“Manjak B12 je relativno čest kod vegana i vegetarijanaca, budući da uglavnom dolazi iz životinjskih proteina. Ako ne jedete meso, zamolite svog liječnika da testira vaše razine. Možda ćete morati uzeti multivitamin ili dodatak”, ističe Jones.

5) Lako vam se stvaraju modrice

​Mogući krivac:​ Možda ste naletili na ćošak stol i sljedećeg jutra nađete modricu na bedru. Možda vam curi krv iz nosa bez očitog razloga ili su vam menstruacije bile obilnije nego inače ili vam desni krvare dok koristite zubni konac.

Krivac bi mogao biti nedostatak vitamina K. “Vitamin K je koagulator koji pomaže pravilnom zgrušavanju krvi. Ako su vaše razine niske, to može dovesti do prekomjernog krvarenja i modrica”, kaže dijetetičarka Heidi Moretti.

​Rješenje:​ Vitamin K možete pronaći u fermentiranoj hrani poput kiselog kupusa i odležanog sira. Ako jedenje više te hrane ne pomaže, “probajte visokokvalitetni dodatak vitamina K2 koji je prirodan, a ne sintetski”, kaže Moretti.

6) Izrazito suha koža

​Mogući krivac:​ Lišajevi su uobičajene nuspojave sušnog jesenskog i zimskog zraka, ali mogu biti i signal da imate nizak unos masnih kiselina. Omega-3 igraju ključnu ulogu u zadržavanju vlage. A dobrobiti za kožu tu ne staju – konzumacija masnih kiselina rezultira većom UV zaštitom, manje bora, punijom kožom i ujednačenijim tenom.

​Rješenje:​ Pripremite doručak bogat omega-3 masnim kiselinama umiješajući orahe, chia sjemenke i laneno brašno u svoje žitarice ili zobenu kašu. Za ručak pripremite komad tosta s avokadom ili otvorite konzervu sardina.

7) Gubitak osjtea mirisa

​Mogući krivac:​ Iznenadni gubitak osjeta mirisa ili okusa može biti simptom nekoliko stanja i, posebno u današnje vrijeme, često je povezan s koronavirusom. U nekim slučajevima, međutim, gubitak mirisa može biti povezan s nedostatkom vitamina. Što se tiče toga koji nedostatak hranjivih tvari može pridonijeti smanjenom osjetu mirisa, nalazi često upućuju na B12. Budući da su okus i miris tako blisko povezani, smanjeni osjet okusa ponekad je povezan i s nedostatkom B12.

Rješenje: Ako ste zabrinuti da imate nedostatak vitamina B12 zbog gubitka mirisa, savjetujte se s liječnikom. Naravno, unos dovoljne količine B12 u vašu prehranu također je uvijek dobra ideja.

8) Desni krvare

​Potencijalni krivac:​ Krvarenje desni znak je lošeg zdravlja zubi, obično uzrokovano neadekvatnim čišćenjem zuba i preventivnom njegom. Ove osjetljive desni mogu biti znak gingivitisa ili parodontitisa ili bi to mogao biti nedostatak vitamina koji može uzrokovati krvarenje desni.

Treba li zajedno uzimati vitamin D i magnezij?

Iako su nedostaci vitamina C i vitamina K prilično rijetki, svaki je povezan s krvarenjem desni. Niske razine vitamina C u krvotoku povezane su s povećanim rizikom od krvarenja desni uz nježno sondiranje. Stoga je moguće da nedostatak vitamina C može uzrokovati krvarenje desni.

Rješenje: Ako nakon posjeta stomatologu saznate da je vaše oralno zdravlje u dobrom stanju unatoč krvarenju desni, razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse da provjeri vaše razine vitamina C i K. Možda će vam preporučiti da jedete više hrane s ovi vitamini, rutinski dodatak ili drugi tretman.

Istraživači su primijetili da povećanje unosa vitamina C može pomoći u rješavanju problema – stoga je moguće da povećanje unosa citrusa, brokule, rajčice i druge hrane s vitaminom C može donijeti olakšanje.

Isti bi mogao biti slučaj s nedostatkom vitamina K, iako su potrebna dodatna istraživanja. Namirnice, uključujući lisnato povrće kao što je kelj, špinat, zelje repe i raštike, riba i povrće iz skupine kupusnjača su dobri izvori vitamina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.