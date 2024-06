Nemojte ih ignorirati: Sedam znakova da vam fali željeza

Podijeli :

Pixabay

Dijetetičar dijeli neke od najčešćih simptoma nedostatka željeza.

Osobe s nedostatkom željeza, ako se ne liječe, mogu doživjeti značajno kognitivno oštećenje i lošu kvalitetu života, piše Eat This, Not That.

Što najbolje pomaže kod anemije?

Ovo su neki od znakova da ne dobivate dovoljno željeza.

1. Osjećate se umorno

Jedan od prepoznatljivih znakova nedostatka željeza je neobičan umor ili iscrpljenost. Ovaj simptom se javlja jer vaše tijelo ovisi o željezu za proizvodnju hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji im omogućuje prijenos kisika po tijelu.

Kada su razine željeza niske, tijelo može imati poteškoća s prijenosom dovoljne količine kisika do vaših tkiva i organa, što dovodi do stalnog osjećaja iscrpljenosti.

2. Uočavate promjene na noktima

Jedan od prepoznatljivih znakova nedostatka željeza je pojava koilonihije.

U ovom stanju nokti postaju tanki i konkavni, nalik obliku žlice. Ovaj simptom odražava više od samo kozmetičkog problema; može ukazivati na nedostatak željeza u tijelu, utječući na proizvodnju hemoglobina i opće zdravlje.

3. Često vam je hladno

Jedan od prepoznatljivih znakova nedostatka željeza je povećana osjetljivost na hladnoću.

Četiri jednostavna napitka koja biste trebali konzumirati ako imate anemiju

Osobe s nedovoljnim razinama željeza mogu osjećati neobičnu hladnoću ili imati hladne ruke i noge, čak i u relativno toplim okruženjima.

To se događa jer željezo igra ključnu ulogu u proizvodnji hemoglobina, što je bitno za prijenos kisika u tijelu, utječući na našu unutarnju regulaciju temperature.

4. Imate loš akademski uspjeh

Za djecu, nedovoljan unos željeza s vremenom se može manifestirati kao loš akademski uspjeh.

U jednoj studiji, prosječni rezultati iz matematike bili su niži kod djece s nedostatkom željeza u usporedbi s djecom s normalnim razinama željeza.

5. Loše spavate

Adekvatna razina željeza u tijelu pomaže u proizvodnji serotonina i dopamina, neurotransmitera koji su ključni za regulaciju ciklusa spavanja.

Podaci pokazuju da je nedostatak željeza povezan s lošijom kvalitetom sna, poremećajima disanja tijekom spavanja i drugim faktorima povezanim sa snom.

6. Osjećate anksioznost

Anksioznost može proizaći iz različitih izvora, od genetskih faktora do životnih iskustava. Manje je poznato da i nedostatak željeza može biti povezan s povećanom anksioznošću.

Željezo je ključno za podržavanje zdravlja mozga, utječući na sintezu neurotransmitera i funkciju mozga.

7. Žudite za ledom

Jedan zanimljiv znak nedostatka željeza je stanje žudnje za tvarima koje nemaju nutritivnu vrijednost, poput leda, zemlje, gline ili škroba.

Ovo neobično ponašanje Često je način na koji tijelo signalizira nedostatak esencijalnih nutrijenata, poput željeza.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.