Novi val infekcija streptokokom u Hrvatskoj. Ima li razloga za zabrinutost?

Podijeli :

Izvor: RICHARD JONES / Sciencephoto / Profimedia / ilustracija

Kao i svake godine tijekom zimskih mjeseci među populacijom su zabilježene povećane infekcije virusima i bakterijama. Posljednjih tjedana roditelje i liječnike posebno brine streptokok koji se ubrzano širi među djecom, a zabilježeno je i par težih slučajeva.

Novi val infekcija streptokokom među djecom brine i roditelje i liječnike. Zbog pojave šarlaha, ali i prevencije bolesti na zagrebačkoj Trešnjevci pozvana je epidemiološka služba kako bi djeci uzela briseve.

“I nakon toga je ispalo da je osmero djece bilo pozitivno na streptokok te im je propisana terapija po uputama epidemiološke službe međutim dalje o tome odlučuje pedijatar”, kaže Tomislav Ljutić, ravnatelj dječjeg vrtića Potočnica.

Pojedini vrtići primaju zahtjeve roditelja da se zbog pojave streptokoka testiraju sva djeca, no epidemiolog upozorava kako za takvim nečime nema potrebe.

“Nema nekog smisla pokušati testiranjem vidjeti tko je nositelj streptokoka pa samo njima dati antibiotike, a drugima koji su negativni ne zbog toga što nakon nekog vremena će se opet djeca moći zaraziti”, ističe epidemiolog Bernard Kaić.

Ambulante se sve više pune. Dnevno se pregleda stotinjak djece, a neku moraju primiti i na bolničke odjele. Simtpomi se najčešće javljaju kod male djece koja idu u jaslice i vrtiće. Posebno se brzo širi u zatvorenom prostoru i lako se prenosi.

“Brojke su u porastu. Međutim, još uvijek držimo situaciju pod kontrolom, uspijemo zbrinuti sve male pacijente. Međutim, mislim da još uvijek zdravstvena služba i bolnički sustav uspjeva držati stvari pod kontrolom”, navodi Goran Roić, iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu.

VEZANA VIJEST Što je streptokok A, bakterija koja je tako pogubna za djecu?

“U svakom vrtiću svakodnevno ima streptokoka, a to ne treba podizati zabrinutost na neku višu razinu s obzirom na to da, ponavljam, do ovoga trenutka ne raspolažemo s informacijama da je itko obolio od posebno teškog oblika bolesti”, dodaje Goran Tešović, specijalist infektologije i pedijatrijske infektologije.

Većina slučajeva streptokoka je blaga. No svejedno, u Velikoj Britaniji od zaraze je umrlo devetero djece dok su u Hrvatskoj u posljednjih tri tjedna zabilježena tri smrtna slučaja. Ipak, riječ je o odraslim osobama.

“Ja ne mogu reći niti da razloga za posebnu zabrinutost ima, ali isto tako ne mogu reći da se ne može dogooditi da neki teški invazivni oblik bolesti se ne dogodi i kod nekog našeg djeteta”, kazao je Tešović.

Epideimolog Kaić zato upozorava na lošu praksu oko zaraze u pojedinim ambulantama. “Da svakoga s temperaturom i grloboljom prvo na covid test pošalju pa ako je negativan tek da može doć, time se gubi vrijeme za brzo dijagnosticiranje streptokokne upala grla jer se ona stvarno može lago dijagnosticirati pa se kasnije kreće s terapijom.”

Uz odgovarajuću terapiju djeca bi se među prijatelje u vrtiće trebala vratiti za desetak dana.

“Evo mi čekamo i sad su ovi božićni blagdani i djeca su jako vesela. Imali smo božićni sajam i baš nam je super atmosfera u vrtiću”, navodi Ljutić.

Kako bi se spriječile komplikacije liječnici savjetuju roditelje da pri prvim simptomima odmah posjete liječnika.