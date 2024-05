Ovaj neobičan poremećaj sna može biti znak razvoja demencije i Parkinsonove bolesti

Podijeli :

Kvalitetan san neophodan je za psihičko i fizičko zdravlje. S druge strane, ako imate loš san, to može ukazivati ​​na ozbiljne zdravstvene probleme.

Naime, REM poremećaj ponašanja u spavanju (RBD) može biti veoma opasan i ukazivati na bolesti kao što su demencija i Parkinsonova bolest, a pogađa otprilike dva posto ljudi starijih od 65 godina i otprilike jedan posto opće populacije.

Inače, poznato je da je REM ključna faza tijekom sna, a povezana je sa sanjanjem, pamćenjem i zdravljem mozga. Obično, tijekom ove faze, mišići nastoje ostati mirni, sprječavajući pokrete povezane sa snom.

Međutim, one osobe s poremećajem ponašanja u REM fazi spavanja, to je druga priča. U ovom slučaju, njihovi mišići pokušavaju pratiti pokrete u snovima, a to zapravo signalizira potencijalne rizike za određene bolesti.

Snovi koji se pretvaraju u nasilne radnje predstavljaju ozbiljnu zabrinutost za pacijente, ali i njihove partnere. Pojedinci koji to doživljavaju progonjeni su ili napadnuti u svojim snovima, što ponekad dovodi do fizičkih ozljeda tijekom spavanja.

Kako navodi Mirror, otprilike 60 posto pacijenata i 20 posto njihovih partnera u krevetu prijavilo je povrede koje su proizašle iz ovakvih situacija. Razumijevanje ovog poremećaja ostaje izazov za znanstvenike. Iako se može pojaviti u bilo kojoj dobi, obično počinje u 40-im ili 50-im godinama. Međutim, za mlađe osobe, uglavnom su antidepresivi povezani s ovom pojavom.

Zanimljivo je da postoji jednak broj slučajeva među mladim ženama i muškarcima, ali ističe se da muškarci stariji od 50 godina budu češće pogođeni. Ovo stanje povezano je s ozbiljnim neurodegenerativnim poremećajima poput Parkinsonove bolesti i demencije s Lewyjevim tjelešcima.

To je izazvalo zabrinutost među znanstvenicima koji istražuju može li RBD poslužiti kao rani pokazatelj ovih iscrpljujućih bolesti. RBD se javlja kod 25 do 58 posto pacijenata s Parkinsonovom bolešću i nevjerojatnih 70 do 80 posto ljudi kojima je dijagnosticirana demencija s Lewyjevim tjelešcima.

Stručnjaci tvrde da se ovi znakovi mogu pojaviti desetljećima prije drugih simptoma, naglašavajući važnost ranog otkrivanja. Lijekovi poput melatonina i klonazepama donekle ublažavaju simptome, prenosi klix.ba.

