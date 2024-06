Pet simptoma koje nikad ne biste smjeli zanemariti

Podijeli :

Simptomi poput boli, ubrznog disanja ili vrtoglavice možemo pripisivati vrućini i umoru, ali nekad mogu ukazivati na nešto puno ozbiljnije.

Mnogo je simptoma koji mogu ukazivati na neki ozbiljniji problem, no mnogi su ih skloni ignorirati. Ponekad zaista nije ništa, no treba biti oprezan zbog onih rjeđih situacija koje mogu dovesti i do smrti, piše ordinacija.hr.

1. Pritisak u prsima

Važan je i čest simptom koji se s pravom najčešće povezuje s bolestima srca, no može biti povezan i s bolestima pluća ili želuca. Također može biti znak tjeskobe i napada panike. Simptome ćete prepoznati po stezanju u grlu, osoba ima osjećaj gušenja, javlja se znojenje, jak osjećaj panike uz lupanje srca u trajanju od 10-ak minuta.

Kod srčanog infarkta javlja se jaka bol koja traje duže od 20 minuta, najčešće iza prsne kosti ili u lijevoj strani prsnog koša. Javlja se osjećaj stezanja i kao da je prsni koš premalen. Može započeti i u gornjem dijelu abdomena ili između lopatica te se širiti prema vratu, vilici ili prema lijevom ramenu i ruci.

Bol se pojačava uz napor, a javljaju se i znojenje, nedostatak zraka, ubrzano disanje te bljedilo.

Pritisak u prsnom košu koji dolazi iz probavnog sustava(želuca) prezentira se pečenjem, u području donjeg dijela prsne kosti te se može širiti prema grlu, s osjećajem kiseline u ustima, vraćanja hrane. Često se javlja noću dok ležimo ili nakon preobilnog obroka neposredno prije spavanja.

2. Bol u očima

Često nastaje kao posljedica upale sinusa, migrene ili tenzijske glavobolje i ne mora ukazivati na problem s očima. Bol u području oka može nastati kao posljedica neuralgija.

Bol posljedica bolesti oka nastaje najčešće kao posljedica konjunktivitisa uz osjećaj pečenja, žuljanja i svrbeža oka, iscjedak i crvenilo, ali uz nepromijenjen vid. Vrlo intenzivna bol oka može nastati kod naglog povišenja očnog tlaka (akutni glaukom), a simptomi su vrlo loš vid, jako crvenilo oka te tvrdo oko kad zatvorite kapak. U tom je slučaju potrebno hitno posjetiti liječnika.

Također “zamor u očima” kao posljedica pogrešaka refrakcije, najčešće astigmatizma može uzrokovati bol u oku i glavobolju.

3. Visoka temperatura

Temperatura sama po sebi nije bolest, već je odgovor organizma na infekciju. Temperatura viša od 39 stupnjeva, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, osobito kod male djece, starijih ljudi i kroničnih bolesnika pa ju treba snižavati i pratiti stanje oboljelog.

Promjene koje ukazuju na hitnu potrebu za liječnikom su: otežano i ubrzano disanje, smetnje vida, opće loše stanje naročito kod male djece, osipi po koži, jako napredujuća glavobolja uz mučninu i povraćanje s kočenjem vrata te osjetljivost na svjetlo.

4. Bol u trbuhu

U trbušnoj šupljini nalazi se velik broj organa pa je širok i raspon zdravstvenih problema koji se javljaju u tom području. Jaki bolovi u trbuhu koji naglo nastaju gotovo uvijek ukazuju na značajan problem, te zahtijevaju pažljivi pregled i ne smiju se zanemariti.

Postoje različite vrste bolova u trbuhu, ovisno o organu ili dijelu trbuha koji su zahvaćeni. Bol koja dolazi iz organa unutar trbušne šupljine obično je tupa i izaziva mučninu. Teško je odrediti mjesto boli.

Bol u gornjem dijelu trbuha posljedica je problema želuca, dvanaesnika, jetre i gušterače. Bol u srednjem predjelu trbuha (oko pupka) nastaje zbog problema tankog crijeva, gornjeg dijela debelog crijeva i slijepog crijeva, dok je bol u donjem dijelu trbuha posljedica poremećaja donjeg dijela debelog crijeva i organa genitourinarnog trakta.

Somatska (tjelesna) dolazi od membrane koja oblaže trbušnu šupljinu. Živci reagiraju na iritaciju (kao što su infekcija, upala, krvarenje), a bol je oštra i lako se određuje mjesto boli, koja se može ublažiti kad osoba zauzme određeni položaj.

Upala trbušne maramice je vrlo bolno stanje i gotovo uvijek upućuje na vrlo ozbiljan ili po život opasan problem. Može biti rezultat bilo kojeg stanja u trbuhu koje dovodi do upale ili infekcije trbušnih organa. Česti primjeri su upala slijepog crijeva ili upala gušterače.

5. Otežano disanje

Zdrava osoba kod povećanih napora diše ubrzano i to je rijetko problem, no kada se disanje ubrza uz osjećaj nedostatka zraka i da ne može udahnuti dovoljno u pitanju je zaduh (dispneja). Zaduha ograničava fizičku aktivnost, a kada se javi u mirovanju to je znak za uzbunu, jednako kao i ako nastaje naglo te ako jave popratni simptomi poput vrućice, kašlja, pritiska u prsima ili otežanog disanja u ležećem položaju uz otekline nogu – tada treba odmah potražiti liječnika.

Kod osoba koje boluju od bolesti pluća (astma, KOPB) i kroničnih srčanih bolesnika pojava otežanog disanja znači pogoršanje bolesti, a neke bolesti krvi kao što je anemija također mogu izazvati otežano disanje. Otežano disanje može biti i posljedica anksioznosti, a tada je praćeno nemirom, trncima oko usta i u prstima, vrtoglavicom pa i nesvjesticom zbog velike količine kisika koja uđe u krv kao posljedica hiperventilacije.

