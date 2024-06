Klor u vodi u bazenima može izazvati ove neugodne simptome

Podijeli :

Bliži s ljeto kada mnogi odlučuju posjetiti bazene, no stručnjaci upozoravaju da voda iz bazena može negativno utjecati na vašu kosu i kožu.

“Klor u bazenima smanjuje broj bakterija, čini vodu čistom i higijenski ispravnom. Problem je što klor jako isušuje našu kožu”, upozorava dermatologinja Jennifer Lucas za The Healthy.

Kontaktni dermatitis

Problem s klorom u bazenima jest da simptomi mogu ići puno dalje od isušavanja kože. Klor u bazenima može uzrokovati kontaktni dermatitis, što je upala kože koja može preosjetljivo reagirati na tvari kao što je klor.

Prema klinici u Clevelandu, simptomi osipa kontaktnog dermatitisa su:

– Tamna, crvena ili ljubičasta boja kože

– Natečenost

– Tekstura kože poput košnice

– Kvrgava koža s malim nakupinama prištića ili mjehurića

– Istjecanje tekućine ili gnoja

– Pečenje ili peckanje

– Svrbež

Lucas preporučuje da ako primjetite osip od kontaktnog dermatitisa na svom tijelu nakon kupanja u bazenu, izbjegavajte ga češati jer to može dovesti do infekcije. Osip možete liječiti lijekovima koji se izdaju bez recepta, no u slučaju pogoršanja simptoma te ako traju nekoliko dana, trebate se javiti svom liječniku.

Kako bi izbjegli kontaktni dermatitis Lucas preporuča ove savjete:

– Namočiti kožu i kosu prije ulaska čime se može spriječiti apsorbircija većih količina klora

– Korištenje kreme za sunčanje može pomoći pri hidrataciji i stvaranju zaštitne barijere od kemikalija bazenske vode

– Korištenje zaštitne maska ​​za kosu koja vas može zaštititi od isušujućih učinaka klora

– Korištenje kape za plivanje i naočala koje pomažu pri zaštiti kose kao i tanke kože oko očiju

– Obavezno se tuširati nakon korištenja bazena

– Hidratacija kože nakon tuširanja proizvodima koji sadrže ceramide ili alfa-hidroksi kiseline

