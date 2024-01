Prepoznajte ih na vrijeme: Pet neobičnih simptoma manjka željeza

Podijeli :

Illia Uriadnikov / Alamy / Alamy / Profimedia

Kao i druge loše stvari u životu, nedostatak željeza može doći kada se najmanje nadate. Naime, mnogi simptomi ovog stanja su prilično neodređeni, pa je lako pretpostaviti da se radi o nečemu drugom, a neki će se možda pojaviti postupno i nećete ih niti primijetiti.

Unatoč ponekad nejasnim simptomima, nedostatak željeza je iznenađujuće čest, naročito među ženama. Prema nekim pokazateljima, 1/5 do čak 1/3 zdravih žena reproduktivne dobi ima smanjene zalihe željeza, dok 10 % ima anemiju uzrokovanu manjkom željeza.

Dobro je znati da željezo čini 5 % zemljine kore i da je jedan od najzastupljenijih minerala. Zato, ako jedete uravnoteženu prehranu – koja uključuje tamno lisnato povrće, mahunarke, crveno meso, perad, jaja, ribu, cjelovite žitarice, orašaste plodove i sušeno voće – trebalo bi biti prilično lako unijeti dovoljno željeza samo prehranom.

Uloga željeza u organizmu

Kako piše Centar zdravlja, željezo je jedan od najvažnijih nutrijenata u ljudskoj prehrani, budući da pomaže proteinima da dostavljaju kisik svim stanicama u tijelu. Ti se proteini zovu hemoglobin i mioglobin i oni prenose kisik u pluća i mišiće kroz crvena krvna zrnca. Kada crvena krvna zrnca nemaju dovoljno kisika, može se pojaviti anemija uzrokovana nedostatkom željeza – najčešća vrsta anemije na svijetu. Taj nedostatak može utjecati na zdravlje i čimbenike povezane sa starenjem kao što su snaga mišića, razina energije i kognitivne sposobnosti. To su samo neki od razloga zašto je važno održavati optimalnu razinu željeza u organizmu.

Koje su skupine najizloženije nedostatku željeza?

Nedostatak željeza posebno je čest među ženama koje imaju menstruaciju, ali može je imati bilo tko, uključujući muškarce, starije osobe i djecu. Anemija uzrokovana nedostatkom željeza je najčešće uzrokovana povećanim gubitkom krvi koji se često viđa kod žena nakon poroda, žena koje imaju menstruaciju, kod nekoga tko je podvrgnut operaciji ili kod nekoga tko ima krvarenje u gastrointestinalnom traktu. Također, nedostatak željeza može biti rezultat smanjene apsorpcije željeza, koja se obično povezuje s probavnim poremećajima poput celijakije, ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti i infekcije helikobakterijom. Uz to, može biti uzrokovan i kroničnim stanjima koja rezultiraju kroničnom upalom, poput bolesti srca i pretilosti.

Ta stanja čak mogu biti rezultat svakodnevnih stvari o kojima možda niti ne razmišljate, kao što je redovita upotreba lijekova poput aspirina ili ibuprofena ili ispijanje previše kave i alkohola. I jedno i drugo može smanjiti apsorpciju hranjivih tvari u organizmu.

Koji su znakovi nedostatka željeza?

Ovdje stvari postaju zeznute. Nedostatak željeza definitivno može uzrokovati simptome, ali mnogi od njih su toliko česti da se lako mogu pripisati drugim stanjima poput nedovoljne konzumacije vode, manjka vitamina B12 ili hormonalne fluktuacije. Načelno, znakovi nedostatka željeza uključuju uporan umor i slabost, smanjenu razinu energije, otežano disanje ili kratak dah tijekom fizičkih aktivnosti te glavobolje, vrtoglavicu i kognitivne promjene. Ostali simptomi – poput hladnih ruku, hladnih nogu i blijede kože – se lako mogu pripisati klimi, načinu života ili vremenu. Najgore je što se ovi simptomi u ranom stadiju manjka teško uočavaju, a neke žene s blagim nedostatkom željeza možda neće imati nikakvih simptoma.

Ipak, postoji nekoliko znakova na koje treba obratiti pozornost. Kako tijelu nedostaje sve više željeza i anemija se pogoršava, znakovi i simptomi se pojačavaju. Osim uobičajenih simptoma, stručnjaci kažu da postoji pet neobičnih znakova nedostatka željeza na koje treba pripaziti.

Upaljeni jezik

Ovaj simptom je ozbiljan jer može otežati žvakanje i gutanje, što može unos hranjivih tvari učiniti još većim izazovom. Dakle, pripazite na oticanje jezika, bol ili promjene u okusu hrane. Također, ne zaboravite pogledati cijela usta. Budući da nedostatak željeza može uzrokovati blijedu kožu zbog nedostatka kisika, može uzrokovati i blijede desni.

Lomljivi nokti

Iako ih često ne povezujemo s tim, nokti nam mogu reći puno o našem cjelokupnom zdravlju. Zapravo, slabi i lomljivi nokti definitivno mogu biti znak nedostatka hranjivih tvari. Stanje koje se naziva koilonihija, zbog kojeg nokti rastu konkavno, također može ukazivati na nedostatak željeza.

Suhe, ispucale usne i usta

Ako vam se čini da ne postoji količina balzama za usne ili hidratacije koja može pomoći vašim ispucalim usnama, obratite pozornost na to. Ljudi s nedostatkom željeza mogu doživjeti specifičnu vrstu pucanja koja se naziva angularni heilitis, a koja zahvaća kutove usta. Samo liječenje angularnog heilitisa kremom ili mašću neće pomoći jer je potrebno liječiti sam uzrok kako se pucanje ne bi ponavljalo.

Neobične žudnje

Ako iznenada osjetite žudnju za tvarima koje se nikako ne biste trebali jesti – poput zemlje, gline, komadića boje, ugljena, pepela, kose, tkanine, kartona ili sredstava za čišćenje – vrijeme je da se naručite na analizu krvi. Žudnja za neprehrambenim tvarima je poremećaj prehrane koji se zove pika te iako ponekad može biti izazvano stresom, tjeskobom ili drugim teškoćama mentalnog zdravlja, također je i znak anemije. Također nije ograničeno samo na žudnju za potpuno nejestivim stvarima jer i želja za žvakanjem leda ili kukuruznog škroba također može biti pika poremećaj uzrokovan anemijom.

Gubitak kose

Ako vam kosa izgleda tanje ili manje sjajno nego inače, to bi mogao biti znak nedostatka željeza. Pogotovo kada se taj nedostatak razvije u anemiju, koja prema nekim studijama može negativno utjecati na zdravlje kose. Srećom, ovo je reverzibilno. Kada folikuli dlake ne dobivaju dovoljno kisika, prelaze u fazu mirovanja, a kosa ispada i ne raste ponovno dok se anemija ne popravi.

Kako popraviti nedostatak željeza

Ako imate bilo koji od gore navedenih simptoma ili sumnjate da imate nedostatak željeza, važno je otići na pregled kako biste utvrdili što je razlog vaših simptoma. Nemojte čekati jer je optimalna količina željeza u organizmu ključna za cjelokupno zdravlje, sprječavanje bolesti povezanih sa starenjem i osiguravanje optimalne kognitivne funkcije tijekom procesa starenja.

Srećom, liječenje nedostatka željeza je prilično rutinsko. U slučaju ozbiljnog nedostatka željeza, liječnik vam može propisati dodatke prehrani ili intravenoznu terapiju željezom. Za mali do umjereni nedostatak, najvjerojatnije će vas potaknuti da povećate unos hrane bogate željezom, poput špinata, brokule, kelja, sardina, jaja, peradi i crvenog mesa. Uz to, bitno je imati na umu da vitamin C i željezo djeluju sinergijski, to jest, da bi se trebali uzimati zajedno jer vitamin C pojačava apsorpciju željeza u organizmu.

