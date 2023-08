Podijeli :

Korawat photo shoot / Shutterstock

Iako je rak penisa rijedak, važno je posjetiti liječnika ako se primijete neki od simptoma.

Muškarci koji nisu obrezani imaju veće šanse za oboljenje od raka, odnosno karcinoma penisa. Ako se ne dijagnosticira i ne tretira na vrijeme, može uzrokovati smrt unutar samo dvije godine.

Rak penisa u najvećem je postotku rak kože na penisu, odnosno na prepuciju, višku kožice koja prekriva glavić. Muškarci koji su obrezani stoga rjeđe obolijevaju od ove bolesti, ali to ne znači da osobe koje su obrezane su ‘sigurne’, već samo imaju manje šanse za pojavu karcinoma.

Kada se javlja rak penisa?

Iako je rak penisa uglavnom rijedak i najčešće pogađa muškarce koji imaju više od 55 godina i starije, to ne znači da ga ne mogu dobiti mlađe osobe.

Prosjek godina kada se rak penisa dijagnosticira je 60 zbog toga što oboljele osobe najčešće odgađaju odlazak liječniku kada primijete određene probleme. To može biti pogubno jer se kod neliječenog raka predviđa smrt u roku od dvije godine.

Vrste raka penisa

Više je vrsta raka penisa, ali jedna se dijagnosticira u 95 posto slučajeva svih oboljenja – skvamocelularni karcinom. Nastaje u gornjem dijelu sloja kože koji se naziva epitel.

Gljivice na penisu nisu bezazlene: Uzrok, simptomi i kako ih liječiti?

Manje česta vrsta je karcinom bazalnih stanica u čijem se slučaju rak nalazi u donjem sloju epitela i spada u vrstu spororastućih oblika raka penisa.

Melanom je također vrsta karcinoma koji može zahvatiti penis i on je agresivniji oblik raka. Uz melanom postoji i sarkom, karcinom penisa koji zahvaća mišićno ili vezivno tkivo te spada u izuzetno rijetke oblike raka penisa.

Uzroci raka penisa

Glavni faktor za dobivanje raka penisa je životna dob, ali to nije jedini faktor za oboljenje. Najčešći uzroci raka penisa su:

1. HPV infekcija

Infekcija humanim papiloma virusom, kojih ima više od 100 vrsta, jedan je od čimbenika u razvoju raka penisa. Može se prenijet nezaštićenim spolnim odnosom i, iako se inače organizam sam izbori protiv virusa, do pojave raka penisa dolazi kada se tijelo ne uspije izliječiti od HPV-a.

2. AIDS

Osobe koje imaju AIDS imaju veće šanse i za razvoj raka penisa. Povezanost oboljenja od AIDS-a je u oslabljenom imunološkom sustavu.

3. Fimoza

Muškarci koji imaju prepucij dolazi do ove pojave koja uključuje otvrdnjivanje i teško povlačenje kožice.

4. Nehigijena penisa

Ako se višak kožice, odnosno prepucij, ne čisti na dobar način, dolazi do stvaranja smegme. To je naziv za nečistoću i ostale tvari koje se nakupljaju u području prepucija te može imati i neugodan miris te biti u obliku guste smjese. Također, ako osoba pati od fimoze, česta je pojava smegme zbog nemogućnosti pravilnog održavanja higijene.

5. UV svjetlo

Osobe koje se liječe PUVA terapijom izloženi su UV svjetlu te im se rizik od raka penisa povećava.

6. Pušenje duhanskih proizvoda

Cigarete sadrže određene tvari koje uzrokuju rak, pa tako pušenje može dovesti i do razvoja raka penisa.

7. Dob

Kao što je već spomenuto, rizik za karcinom penisa povećava se što je osoba starija, a najviše pogađa osobe iznad 55 godina.

Valja napomenuti kako rak penisa nije zarazan, odnosno ne može se prenositi spolnim putem, ali je zato infekcija HPV-om, koji je jedan od uzroka karcinoma penisa, itekako zarazna. Stoga je nužno imati zaštićeni spolni odnos, posebice ako se sumnja na infekciju HPV-om.

Simptomi raka penisa

Rak penisa je vrlo rijetka vrsta raka. Rana dijagnoza ključ je kvalitetnog liječenja. Stoga ako primijetite neke od ovih simptoma, javite se svom liječniku bez oklijevanja:

– promjene na kožici – ako primijetite njeno zadebljanje ili da mijenja boju ili oboje

– osip – može biti crvenkast i baršunast

– kvržica – svakako je bilo kakva kvržica na penisu znak da trebate posjetiti liječnika

– smrdljivi iscjedak – tekućina neugodna mirisa, neovisno kakve je boje i/ili teksture

– ranica – malena ili više ranica na penisu koja može i krvariti

– izrasline – uglavnom su ravne, plosnate i plavo-smeđe boje

– oteklina na penisu

– iritacija glave penisa

– kvržice na limfnim čvorovima – pojavljuju se u području nogu

Kako se dijagnosticira rak penisa?

Najprije će se napraviti fizikalni pregled kod kojeg će liječnik pregledati penis i ostale potrebne stvari u potrazi za fizičkim pokazateljima određenih promjena na spolovilu. Nakon toga radi se biopsija kako bi se analiziralo tkivo i točno utvrdilo o čemu se radi.

Crvenilo na penisu: Ne ignorirajte ga, uzrok može biti ovih 8 ozbiljnih bolesti

Biopsija za dijagnozu raka penisa izvodi se tako što će liječnik sa spolovila fizički ukloniti stanice ili tkivo koje je sumnjivo. To može biti komadić kože koja je promijenila boju ili izgled ili ako postoje kvržice i ostale izrasline.

Nakon biopsije možda će biti potreban ultrazvuk ili neka druga vrsta slikanja ili snimanja kako bi se vidjelo je li se rak, ako se analizom biopsije utvrdi postojanje bolesti, proširio i na druge dijelove tijela.

Liječenje raka penisa u ranoj fazi

Ovisno o tome u kojem stadiju je rak penisa, njegovoj veličini i lokaciji, kao i je li se proširio van područja penisa, određuje se oblik liječenja. Iako je liječenje raka penisa iznimno teško, ono nije nemoguće, zato je ključno da se dijagnosticira na vrijeme, odnosno što ranije.

Što je itifalofobija? Strah od ukrućenog penisa je stvaran, ali izlječiv Peniskopija: Zašto je važna i kako se točno provodi ovaj pregled spolovila?

Ako je rak penisa dijagnosticiran u ranoj fazi, liječenje može uključivati određene kreme koje uglavnom sadrže fluorouracil i imikvimod. Uz to, liječnik može predložiti i obrezivanje ako se rak nalazi samo u kožici.

Postoji šansa i da se podvrgnete laserskom tretmanu koji bi uništio tumor ili krioterapiji, postupku u kojemu se koristi ekstremna hladnoća za uništavanje tumora. Postoji i tzv. ‘Moshova operacija’ u kojoj se uklanja sloj po sloj kože dok se ne dođe do zdravog tkiva.

Naravno, tu je i terapija zračenjem te ekscizija koja uključuje izrezivanje stanica rala ili tumora s ili iz penisa.

Valja naglasiti kako je svaki pacijent poseban i da ne postoji isto liječenje te je moguće da se jednoj osobi preporuči jedna metoda, a drugoj i kombinacija metoda liječenja koje su nabrojene.

Liječenje raka penisa u uznapredovaloj fazi

Za rak penisa koji je uznapredovao primjenjuju se druge metode liječenja. Jedna od njih je penektomija, odnosno djelomično uklanjanje dijela penisa. Postoji i potpuna penektomija pri kojoj se odstranjuje cijeli penis, a prilikom operacije se onda radi poseban postupak kojim se pacijentu omogućuje mokrenje bez penisa.

Limfadenektomija se također može napraviti kod teškog slučaja karcinoma penisa pri čemu se u potpunosti uklanjaju limfni čvorovi ako se rak proširio i do njih. Ako se rak proširio i na stanice, može se primijeniti i zračenje, kemoterapija ili oboje i to prije same operacije.

Zaključak

Iako je rak penisa rijedak, važno je posjetiti liječnika ako se primijete neki od simptoma. Rano otkrivanje karcinoma penisa ključno je za kvalitetno liječenje, ali i da se rak ne proširi na ostale dijelove tijela. Stoga je nužno da se odlazak liječniku ne odgađa, a za sprječavanje ove bolesti najbolje rješenje je obrezivanje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.