Ova zarazna bolest najčešće se javlja u male djece, a karakterizira je osip i crvenilo lica i tijela.

Šarlah ili skarlatina je bakterijska bolest koja je tijekom 18. i početkom 19. stoljeća bila smrtonosna, no sada je laka dječja bolest. Nastaje zbog infekcije beta-hemolitičkim streptokokom skupine A, a uslijed pada njegove virulencije u tridesetim godinama 20. stoljeća i pojave antibiotika, sada je to laka dječja bolest.

Najčešće se pojavljuje kod djece predškolske i školske dob – od četiri do osam godina. Za šarlah je karakteristično crvenilo i osip koji nastaje zbog toksina koje ispušta bakterija streptokok. Međutim, do navršene 10 godine čak 80 posto djece razvije doživotnu zaštitu protiv takvih toksina.

Načini zaraze i simptomi

Šarlah se prenosi zrakom ili dodirom sa zaraženom osobom. Kašljanje i kihanje raspršuju mikroorganizme koji se vrlo lako mogu udahnuti i ući u naš organizam. Inkubacija, vrijeme od zaraze do pojave bolesti je od dva do pet dana.

Osip na licu i tijelu je najčešći znak šarlaha. U početku je obično mrljast, ali kasnije postaje grub poput brusnog papira. Osip može početi do dva do tri dana prije nego što se osoba osjeća bolesno ili do sedam dana kasnije. Može biti manje očit na tamnijoj koži, ali grub osjećaj pod prstima je i dalje moguće primijetiti.

Najprije se pojavljuje na vratu, preponama i ispod pazuha te kasnije na ostatku tijela. Nabori kože u pazuhu, laktovima i koljenima također mogu postati tamnije crveni od okolne kože. Nakon što se osip povuče, koža na vršcima prstiju na rukama i nogama te u preponama može se ljuštiti, što može trajati nekoliko tjedana.

Ovo su još neki simptomi šarlaha:

– temperatura iznad 38,3 °C

– crveno i bolno grlo

– zimica

– glavobolja

– mučnina i povraćanje

– natečeni krajnici i žlijezde na vratu

– bol u trbuhu

– blijeda koža oko usana

Tijek šarlaha može se podijeliti u tri stadija: početni stadij, stadij osipa i stadij perutanja.

U početnom stadiju javlja se visoka temperatura popraćena osipom i crvenilom na koži, grloboljom i povraćanjem, a nekada i bolovima u mišićima i zglobovima. Na krajnicima se mogu pojaviti bijele mrlje koje označavaju da je pacijent zaražen upravo streptokokom.

Drugi do treći dan može se javiti sitni osip, a najgušći je u pazušnim jamama, donjem dijelu trbuha, području prsa, na preponama i unutarnjoj strani natkoljenica. Osip je izražen jedan do dva dana nakon čega nestaje i počinje faza perutanja, odnosno ljuštenja. Ono može trajati čak nekoliko tjedana. Ove faze karakteristične su za jednostavni šarlah, no postoje i teži oblici bolesti – toksični i septički šarlah.

1. Toksični šarlah

Kod ove vrste šarlaha javlja se uz povišenu temperaturu često povraćanje, ubrzani puls, celebralni napadi, poremećaj stanja svijesti, a može doći i do smrti u roku od nekoliko sati.

2. Septički šarlah

Osim gnojne angine, upale limfnih čvorova ili gnojne upale srednjeg uha, septički šarlah karakteriziraju znakovi infekcije udaljenih organa – srca, kostiju ili zglobova.

Liječenje šarlaha

Dijagnoza se postavlja nakon detaljnog pregleda jezika, grla i krajnika pacijenta, kao i limfnih čvorova. Osim fizičkog pregleda, liječnik može zatražiti bris ždrijela kako bi se doznao uzročnik te provjeru krvne slike.

U borbi protiv šarlaha najučinkovitiji su antibiotici na bazi penicilina koji značajno skraćuju trajanje bolesti. Uzimaju se deset dana, čak i ako se simptomi povuku prije. Također, djetetu je važno snižavati tjelesnu temperaturu hladnim oblozima ili tuširanjem u mlakoj vodi, a redovita hidratacija je od velike važnosti. Uz to je nužno provođenje higijenskih mjera za prevenciju prenošenja zaraze koje uključuju temeljito pranje ruku i čišćenje svih površina i predmeta koje je dirala oboljela osoba.

U ublažavanju simptoma mogu pomoći i neke prirodne metode, primjerice grgljanje čaja od kadulje ili slane vode, topla juha ili sladoled protiv bolnog grla. Vaše se dijete može vratiti u školu nakon što je uzimalo antibiotike najmanje 24 sata.

