Što prištići na licu otkrivaju o vašem zdravlju?

Vaša koža je vaš najveći i najvidljiviji organ. No, razlikuje se od mnogih organa na jedan jednostavan način: kada ima problema, ona će vam to odmah signalizirati.

Upravo je to dovelo do širokog spektra tehnika osmišljenih kako bi vaš ten bio čist i kako biste bili zdravi koliko je to god moguće. Mapiranje lica je jedna od tih tehnika, a proizlazi iz drevnog kineskog vjerovanja da je koža odraz čovjekovog unutarnjeg zdravlja.

Posljednjih godina uvedene su nove tehnike mapiranja lica. One se više oslanjaju na dermatologiju nego na tradicionalnu mudrost, ali još uvijek se temelje na ideji da je pojava prištića na vašem licu pokazatelj dubljeg problema, piše Healthline.

Kinesko mapiranje lica

Poznato i kao mien shiang, što se izravno prevodi kao “čitanje lica”, kinesko mapiranje lica praksa je stara 3000 godina. Lice promatra kao kartu, a svaki dio lica povezan je s različitim organima.

Kada postoji tjelesna neravnoteža, kaže se da će koža to pokazati kroz prištiće, crvenilo ili suhoću. Položaj prištića na licu navodno predstavlja organ koji je zahvaćen nekim problemom. Ne postoji stvarna znanstvena osnova za kinesko mapiranje lica. Umjesto toga, ono se temelji na godinama promatranja i uvjerenju da energija teče do i od organa nevidljivim putovima.

Studija objavljena u Journal of Acupuncture and Meridian Studies navodi da ovaj skriveni sustav ima određeni stupanj utjecaja na kardiovaskularni i živčani sustav. No, neki stručnjaci uopće ne vjeruju u to, tvrdeći da se prištići uglavnom pojavljuju na licu zbog velikog broja žlijezda koje proizvode mast na tom području.

Glavne točke na vašem licu:

1. Čelo

Čelo je povezano s probavnim sustavom. Stanja poput sindroma iritabilnog crijeva mogu se očitovati prištićima na čelu ili borama. Također, prištići na čelu ukazuju na lošu prehranu, nedostatak sna i povećanu razinu stresa.

2. Sljepoočnice

Sljepoočnice predstavljaju bubrege i mjehur. Infekcije ili upale tih dijelova tijela mogu se očitovati u obliku akni. Osim toga, prištići na sljepoočnicama mogu se pojaviti ako uzimate lijekove koji ne odgovaraju vašem tijelu.

3. Obrve

Prostor između obrva ukazuje na probleme s jetrom ili lošu prehranu.

4. Ispod očiju

Ako imate podočnjake ili ste otečeni ispod očiju, možda ste pod stresom ili ne unosite dovoljno vode.

5. Nos

Nos je podijeljen na dva dijela. Lijeva strana označava lijevu stranu srca, a desna se odnosi na desnu stranu.

Sve blokade povezane sa srcem navodno se pojavljuju u obliku crvenila ili mitesera, a masnoća ili akne mogu biti znak problema s krvnim tlakom ili kolesterolom.

6. Obrazi

Obrazi se odnose na želudac, slezenu i dišni sustav. Crveni obrazi mogu biti znak upale želuca. Prištići na ovom dijelu lica mogu biti povezani s alergijama ili problemima sa sinusima.

7. Usta

Usta simboliziraju želudac i debelo crijevo. Prištići u ovom području mogu biti znak čira na želucu ili sirove prehrane koja tjera želudac da se pretjerano ubrza kako bi zagrijao hranu.

8. Brada i čeljust

Vilica i brada odgovaraju hormonskom i reproduktivnom sustavu. Prištići se ovdje mogu odnositi na menstrualni ciklus ili osjećaj stresa.

