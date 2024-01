Ovo su četiri vitamina koje liječnici uzimaju kako se ne bi razboljeli tijekom sezone virusa

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Trebate li uzimati vitamine tijekom sezone virusa? Medicinski stručnjaci otkrili su koje vitamine konzumiraju tijekom sezone prehlade i gripe.

1. Vitamin E

Vitamin E je snažan antioksidans koji može ojačati imunološku funkciju, rekao je liječnik Ali Bandier.

“Najbolji oblik unosa vitamina E je putem hrane”, dodaje Bandier. “Izvori vitamina E nalaze se u sjemenkama i orašastim plodovima, tamno lisnatom povrću poput špinata i brokule, voću kao što su kivi, rajčice i mango”, piše The Healthy.

Vitamini za zube i desni: Ovo je 5 najvažnijih, bitno je da ih unosite svaki dan

2. Vitamin C

Iako vitamin C ne može spriječiti prehladu studija iz 2017. objavljena u Nutrientsu sugerira da je on još uvijek vitalan nutrijent za jak imunološki sustav.

“Najbolji način da dobijete dovoljno vitamina C je putem hrane, a sadrže ga agrumi poput naranči, grejpa i kivija, povrće poput sirove brokule i prokulice, kao i jagode, rajčice i krumpir” kaže Bandier.

Bandier tijekom sezone prehlade i gripe uzima dodatak prehrani s bazgom, vitaminom C, vitaminom D i cinkom. Michael Miller, profesor kardiologije na Sveučilištu Pennsylvania, kaže za The Healthy da ne konzumira redovito multivitamine jer je zdravije unositi ih prirodno putem prehrane. No, kad se razboli, povremeno posegne za vitaminom C.

“Kralj među vitaminima”: Unosite ga dovoljno, bez njega mozak ne može!

3. Vitamin D

Mnogi ljudi ne unose dovoljno vitamina D u svoju prehranu. Zato se čini da je uzimanje dodatka vitamina D visoko na popisu za mnoge medicinske stručnjake. Osim toga, studija iz 2022. objavljena u Frontiers in Nutrition pokazuje da vitamin D može spriječiti infekciju gripom.

“Pazim na to da u svoju prehranu unesem dobar izvor vitamina C, D i E putem cjelovite hrane i dodataka prehrani. Uzimam vitamin D,” kaže Sharon Palmer, nutricionistica.

4. Omega-3 masne kiseline

Ovisno o vašoj prehrani, ako ne jedete ribu možda nećete dobiti puno ove hranjive tvari. Uzimanje dodatka omega-3 masnih kiselina može biti dobro rješenje.

Palmer kaže da daje prednost dobrim izvorima omega-3 masnih kiselina u svojoj prehrani više od desetljeća. “Svakodnevno uključujem vitamine u svoju prehranu, puno vlakana i probiotika te izvor omega-3 masnih kiselina,” kaže Palmer.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prodanović za N1 o izboru glavnog državnog odvjetnika: “Sumnjam da bi se on javio na natječaj da nema obećanja…” Popis automobila koje je najteže prodati