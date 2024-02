Što se događa s vašim tijelom ako svaki dan malo “ubijete oko”

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Anketno istraživanje koje je provela Nacionalna zaklada za spavanje u suradnji s Sleep Cycle otkrilo je da više od 30% odraslih spava više od jednog puta tjedno. Rezultati su pokazali da je prosječno trajanje drijemanja ispitanika otprilike jedan sat.

Drijemanje može povećati razinu energije, poboljšati pamćenje i poboljšati naše cjelokupno kognitivno funkcioniranje. Kao da ove mentalne dobrobiti nisu dovoljne, drijemanje također može podržati naše fizičko zdravlje na načine koje možda niste očekivali, piše Heath Digest.

To uključuje potencijalno poboljšanje našeg kardiovaskularnog zdravlja, prema nalazima istraživanja iz 2019. koje je predstavio Američki koledž za kardiologiju, koji su pokazali da klimanje jednom dnevno može pomoći u snižavanju razine krvnog tlaka. Očitanja krvnog tlaka mogu nam reći koliku snagu naša krv koristi da slobodno teče kroz naše arterije, objašnjava Cleveland Clinic.

Međutim, visoki krvni tlak može negativno utjecati na zdravlje našeg srca i izložiti ga riziku od srčanog udara, moždanog udara, zatajenja srca itd.

Očitanja krvnog tlaka sastoje se od dva mjerenja: sistoličkog krvnog tlaka i dijastoličkog krvnog tlaka. Sistolički krvni tlak je gornji broj, a dijastolički je broj ispod njega. Ukupno mjerenje bit će očitano u milimetrima žive (mm Hg). Zdravo očitanje krvnog tlaka je ono u kojem je sistolički krvni tlak manji od 120, a dijastolički krvni tlak ispod 80.

Istraživači su primijetili da je, u prosjeku, dnevna drijemež dovela do prosječnog sniženja krvnog tlaka za 5 mm Hg – što je gotovo ekvivalent onome što druge zdrave navike obično proizvode.

“Čini se da podnevni san snižava razinu krvnog tlaka u istoj mjeri kao i druge promjene načina života”, rekao je koautor studije dr. Manolis Kallistratos putem Science Dailyja. “Na primjer, smanjenje soli i alkohola može smanjiti razinu krvnog tlaka za 3 do 5 mm Hg.” Čini se da se učinci dnevnog drijemanja na krvni tlak također podudaraju s učincima određenih niskih doza lijekova za liječenje krvnog tlaka, koji imaju tendenciju da dovedu do prosječnog smanjenja krvnog tlaka od 5 mm Hg do 7 mm Hg, izjavio je dr. Kallistratos.

Nalazi istraživanja nadalje su pokazali prosječno smanjenje sistoličkog krvnog tlaka od 3 mm Hg po satu podnevnog sna tijekom razdoblja od 24 sata. Iako je studija bila usredotočena na sudionike koji su već imali razumno zdrave razine krvnog tlaka u početku, istraživački tim smatra da bi se te dobrobiti potencijalno mogle proširiti na one s hipertenzijom, iako je potrebno još istraživanja.

Iako su zagovornici spavanja možda oduševljeni ovom viješću, važno je napomenuti da postoje mnogi čimbenici koji utječu na rizik od hipertenzije. Takvi čimbenici koji doprinose uključuju dob, pušenje, korištenje određenih lijekova, nedostatak tjelesne aktivnosti ili visok kolesterol, između ostalih zdravstvenih stanja. Drijemanje se također ne bi trebalo smatrati metodom liječenja visokog krvnog tlaka. Umjesto toga, nastavite s redovitim pregledima na kojima vam liječnik može jednom godišnje izmjeriti krvni tlak i dati specifične preporuke za način života i/ili lijekove.

