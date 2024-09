Liječnik upozorava: Ovih osam suplemenata mogu oštetiti probavni sustav

Podijeli :

Pexels

Uz dobrobiti dodataka prehrani mogu doći i određeni rizici. Konkretno, liječnici upozoravaju da neki suplementi mogu oštetiti probavni sustav, osobito ako se ne pridržavate uputa o doziranju ili se ne pridržavate preporuka liječnika.

Željezo

Mnogi ljudi uzimaju dodatke željeza za prevenciju ili liječenje anemije uzrokovane nedostatkom željeza. Međutim, dr. med. Raj Dasgupta kaže da željezo može uzrokovati zatvor, mučninu, i bol u želucu – posebno kada se uzima u dozama većim od 45 mg na dan.

Liječnik upozorava: Ne pretjerujte s uzimanjem ovog vitamina, može dovesti do ozbiljnih problema

Kalcij

Dodaci kalcija mogu dovesti do zatvora i nadutosti, osobito u dozama iznad 1200 mg dnevno, kaže dr. Dasgupta.

Magnezij

Magnezij je nutrijent koji je tijelu potreban za regulaciju rada mišića i živaca, održavanje razine šećera u krvi i krvnog tlaka te izgradnju proteina, kostiju i DNK.

Međutim, doze preko 350 mg dnevno često uzrokuju proljev, kaže Dasgupta.

Riblje ulje ili omega-3 dodaci

Neki su od najpopularnijih dodataka na tržištu, ali u dozama iznad tri grama dnevno, mogu uzrokovati nelagodu u želucu, refluks kiseline i proljev, kaže liječnik.

Vitamin C

Iako vitamin C općenito može biti koristan, Dasgupta upozorava da se ne uzima previše.

“Visoke doze (preko 2000 mg/dan) mogu dovesti do proljeva, grčeva u želucu i nadutosti zbog njegove kiselosti”, kaže.

Probiotici

Općenito, probiotici mogu biti korisni za zdravlje crijeva, pomažući u promicanju raznolike i uravnotežene mikrobiote.

Međutim, ovi dodaci također mogu uzrokovati “plinove, nadutost i bolove u trbuhu, posebno kod onih s osjetljivom probavom ili kod uzimanja visokih doza (preko 10 milijardi CFU)”, kaže Dasgupta.

Proteinski prah

Proteinski prah vam može pomoći u izgradnji mišića, obnovi tkiva i proizvodnji važnih hormona. Međutim, Dasgupta kaže da možete iskusiti lošu stranu ako ih uzimate—posebno ako odaberete one od sirutke i kazeina.

“Proteinski prah može dovesti do nadutosti, plinova i proljeva, osobito za one koji ne podnose laktozu ili konzumiraju više od 40 grama po porciji”, kaže on.

Cink

Suplementi cinka mogu poboljšati imunološki sustav, ubrzati proces ozdravljenja kada ste ranjeni i poboljšati vaš metabolizam. Međutim, uzimanje više od 40 mg cinka dnevno povezano je s mučninom, proljevom i bolnim grčevima u želucu, piše BestLife.

