Nutricionistkinja otkrila koji vitamini ili minerali pomažu u organizmu: Kada i kako ih uzimati?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Minerali i vitamini su vrlo važni za naše zdravlje i funkcioniranje. Koji vitamini ili minerali gdje pomažu u organizmu i kroz koje namirnice ih je najlakše unijeti u organizam, te kako ih pravilno unositi u vidu suplementacije, N1 BiH su razgovarali s Nevenom Pandžom, kliničkom nutricionistkinjom iz Mostara.

Vitamini su ključni za naše zdravlje i normalno funkcioniranje organizma. Na samom početku razgovora za Novi dan, Nevena Pandža je kazala koje su najvažnije funkcije vitamina u našem tijelu i zašto su nam potrebni u svakodnevnoj prehrani.

Zašto stariji ljudi imaju problema s hodanjem? Jedan vitamin je ključan

“Vitamini su nam potrebni za sve što se događa u našem organizmu. Treba nam raznolika prehrana za unos vitamina. Jedna mala snaga obrane su vitamini. Vitamin C je jako bitan u borbi protiv bolesti, kao i vitamin D. Tu su svakako i vitamin A i vitamin B. Ako dođe neki virus, oni pomažu našem tijelu da se obrani i da se regenerira”, kazala je Pandža.

No, kada je riječ o skupini vitamina B, Pandža je istaknula:

“Vitamini B skupine su jedna dobra ekipa i oni su najviše uključeni u metabolizam energije. Njih unosimo u puno većoj količini. Zamislite ih kao male faktore za sve funkcije i procese koji se događaju u našem organizmu. Vitamin B unosimo iz velikog broja namirnica. Imamo ih u žitaricama i u namirnicama životinjskog porijekla”, pojasnila je.

Također, govorila je i o značaju vitamina C.

“Svi imamo neke svoje asocijacije. Za vitamin C su to citrusi. Zeleno i lisnato povrće također doprinose unosu vitamina C. Kada govorimo o vitaminu D, uvijek nekako gledam da razumijem tu početnu točku. Vitamin D apsorbiramo putem naše kože. Pitanje je koliko smo izloženi suncu, koliko je preporučljivo. Treće pitanje je boja kože. Primarno ga dobivamo putem sunca, dio hrane može pomoći”, kazala je.

Klinička nutricionistkinja iz Mostara navela je da nam magnezij pomaže za energiju i kod pokretljivosti crijeva.

“Uvijek iz hrane primarno unositi vitamine, to se uvijek bolje apsorbira. Ali svakako i suplementacija. Najprije, ako sumnjamo na manjak vitamina i minerala, što god možete izvaditi iz nalaza je dobro. Uzimati suplemente je dobro. Moja preporuka je što više s namirnicama. Željezo, kalcij i magnezij se moraju odvojiti jer se oni natječu u toj apsorpciji. Vitamin C je dobro uzimati ujutro, ali ako imate osjetljiv želudac to može teško pasti na želudac. Vitamin C vežite za prvi dio dana, to pravi temelj za sve što vas čeka tijekom dana”, zaključila je za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.