Svaki dan si popijete pivicu, dvije…? Evo što to čini vašem tijelu

Budući da naše uobičajene rutine najviše utječu na zdravlje, ako popijete pivo ili dva svake večeri (ili većinu večeri), važno je točno znati kako to utječe na vaš um i tijelo.

Kako se opuštate na kraju dana? Za neke ljude opuštanje dolazi u obliku uživanja u alkoholnom piću. Pijuckanje hladnog piva može signalizirati kraj radnog dana i početak nekoliko dragocjenih sati vremena samo za vas. Budući da naše uobičajene rutine najviše utječu na zdravlje, ako popijete pivo ili dva svake večeri (ili većinu večeri), važno je točno znati kako to utječe na vaš um i tijelo, piše Yahoo. Naravno, vjerojatno ste svjesni da redovito ispijanje piva neće baš dobiti odobrenje vašeg liječnika. Ali, što ako ga ograničite na samo jedno ili dva?

Utjecaj bilo koje hrane ili pića na osobu uvelike varira, ovisno o obiteljskoj povijesti pojedinca, osobnom zdravlju i drugim prehrambenim i životnim izborima. Međutim, registrirani dijetetičari kažu da postoje neki opći načini na koje umjereno pijenje piva može utjecati na zdravlje, prenosi Večernji list.

1. Moglo bi vas učiniti potištenim

Iako vam uživanje u pivu na kraju dana može pomoći da se trenutno osjećate opuštenije, registrirana dijetetičarka Alex D’Elia kaže da se zbog toga dugoročno možete osjećati još gore. ‘Alkohol se smatra depresivom i sedativom, pa iako može biti ugodan i opuštajući na kraju dana, nakon što prestane može pogoršati tjeskobu’, objašnjava ona. To je zbog toga kako alkohol utječe na mozak – mijenja razine GABA-e i serotonina. To može dovesti do povećanog osjećaja tjeskobe ili depresije.

Yelena Wheeler, registrirana dijetetičarka u National Coalition on Health, objašnjava da bi oslanjanje na pivo za opuštanje moglo dovesti do neučinkovitog suočavanja sa stresorima. ‘Može uzrokovati ovisnost o nečemu, kroz naviku, osobito kada je nešto stresno. Suočavanje s preprekama i stresorima mora imati zdrave izlaze, umjesto da ovisi o vanjskoj tvari’, kaže ona.

2. Moglo bi vas držati budnima noću

Dok se uz pivo možete osjećati opušteno, D’Elia i Wheeler kažu da zapravo može smanjiti vjerojatnost da ćete dobro spavati cijelu noć. Wheeler objašnjava da alkohol može ometati melatonin, hormon koji mozak proizvodi kao odgovor na mrak i igra glavnu ulogu u ciklusu spavanja. ‘Iako je alkohol sedativ i pomaže vam da brže zaspite, on zapravo može poremetiti REM spavanje i smanjiti ukupnu kvalitetu sna, otežavajući buđenje ujutro i ostavljajući mnoge ljude umornima i tromima’, kaže D’Elia. Dodaje da je ovo još jedan razlog zašto pijenje piva može negativno utjecati na mentalno zdravlje: raspoloženje definitivno pada kada ne spavate dovoljno.

3. Moglo bi naškoditi vašim crijevima

Dijetetičarka Johna Burdeos kaže da čak i jedno ili dva piva mogu izazvati smetnje u probavi kod nekih ljudi. Znanost pokazuje da alkohol iritira crijeva i ubija dobre bakterije koje žive u vašem mikrobiomu. Kratkoročno, to može uzrokovati probleme s probavom ili žgaravicu. Dugoročno, to bi moglo dovesti do upalnih stanja kao što je gastritis – da, čak i umjereno pijenje!

4. Moglo bi povećati rizik za određena zdravstvena stanja

Dok je znanost jasna da prekomjerno pijenje može negativno utjecati na zdravlje na mnoge načine, kada je u pitanju umjereno pijenje, istraživanja su mješovita. Zapravo, neke studije pokazuju da umjereno pijenje nije povezano s debljanjem i da čak može pozitivno utjecati na zdravlje. Međutim, postoji nešto što Burdeos (i znanstvene studije) jasno pokazuju: alkohol nikada nije dobar za jetru. I da, to uključuje samo jedno pivo navečer. Čak i umjereno pijenje alkohola povećava rizik od bolesti jetre.

Vrijedno je ponoviti da s vremena na vrijeme nekoliko pića vjerojatno neće uzrokovati niz negativnih zdravstvenih problema. Ali, navike koje imamo su važne – a to uključuje i način na koji se opuštamo na kraju dana. Ako ste navikli piti pivo kao način opuštanja, Burdeos kaže da vrijedi razmisliti o novom načinu prijelaza iz dana u noć koji nije povezan s alkoholom. Neke ideje koje predlaže su šetnje, vrtlarenje, joga, ples, kupanje, čitanje, rješavanje križaljki ili meditacija. U početku možda neće biti lako zamijeniti svoju večernju naviku ispijanja piva nečim drugim, ali to će koristit vašem tijelu i mentalnom zdravlju. Također će vrijeme kada uživate u pivu učiniti posebnim.

