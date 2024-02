Svrbi vas ispod pazuha? Vaše tijelo vam pokušava nešto reći

Podijeli :

Vjerojatno smo svi iskusili svrbež pazuha, ali što ako to traje tjednima?

Dugotrajni osjećaj bockanja može biti uzrokovan nizom stvari, od manjih zdravstvenih problema do ozbiljnijih zdravstvenih stanja.

1. Imate kontaktni dermatitis

Ako imate neprekidan svrbež pazuha, možda imate posla s kontaktnim dermatitisom, osipom koji se javlja kada se vaša koža susreće s iritansom ili alergenom.

“Nadražujuća kontaktna reakcija javlja se zbog nečega oštrog što otežava kožu”, kaže Y. Claire Chang, certificirana dermatologinja u Union Square Laser Dermatology. “Uobičajeni okidači su alkoholi, sapuni, površinski aktivne tvari, boje, deterdženti, smole, pa čak i znoj”, kaže ona.

Alternativno, “alergijska kontaktna reakcija javlja se nakon kontakta sa supstancom na koju ste alergični”, kaže dr. Chang. Uobičajeni krivci uključuju mirise, konzervanse, biljke, boje i sapune.

Vrijedno je napomenuti da dezodoransi često sadrže alkohol za kontrolu bakterija koje uzrokuju neugodan miris ispod pazuha. Stoga je moguće da je vaš dezodorans krivac.

2. Imate intertrigo dermatitis

Vaš svrbež ispod pazuha mogao bi biti potaknut intertrigom, upalnim osipom koji je uzrokovan trenjem, viškom vlage i toplinom duž kožnih nabora, kaže dr. Chang.

Kada se ta područja kože trljaju o svako, to dovodi do iritacije. A toplo, vlažno okruženje samo pogoršava upalu, kaže dr. Chang. To je zato što su vlažna mjesta idealna za prekomjerni rast bakterija i/ili gljivica, što može pojačati osip, objašnjava ona.

Osim svrbeža, intertrigo se također manifestira crvenim ili ružičastim i ljuskavim ili suhim mrljama na koži, “ali koža također može biti vlažna i macerirana, što dovodi do nelagode i peckajuće boli”, kaže certificirana dermatologinja Lauren Ploch.

“Ponekad koža može postati napuknuta, curiti ili postati skorena i može biti povezana s lošim mirisom”, dodaje dr. Chang.

Budući da se intertrigo javlja duž kožnih nabora, može utjecati i na područja kao što su prepone, ispod dojki, između trbušnih nabora i stražnjice, kaže dr. Chang.

Neki ljudi mogu imati veći rizik od razvoja ovog osipa. “Čimbenici rizika za intertrigo uključuju imunosupresiju, pretilost, dijabetes, izloženost visokoj vrućini i vlažnosti te korištenje udlage, proteze ili drugih čimbenika koji okludiraju”, kaže dr. Chang.

3. Imate ekcem

“Atopijski dermatitis, obično poznat kao ekcem, je upalno stanje kože povezano s crvenim, ljuskavim osipom koji jako svrbi, često u pregibima tijela, uključujući pazuhe, savijene laktove ili stražnju stranu koljena”, kaže dr. Chang.

Povrh škakljivog osjećaja, “područje ispod pazuha može postati suho ili ispucano i može krvariti ako se pretjerano češe”, kaže dr. Chang.

Ekcem se također može pogoršati kada se susretnete s alergenom, kaže dr. Ploch. Zbog toga se ponekad može činiti da se atopijski dermatitis ne može razlikovati od kontaktnog dermatitisa.

Dakle, kako možete uočiti razliku? “Kontaktni dermatitis pogađa samo područja koja su u kontaktu s alergenom, dok je atopijski dermatitis obično difuzniji [što znači da može zahvatiti sva područja vaše kože]”, objašnjava dr. Ploch.

Iako se ekcem može pojaviti u bilo kojoj dobi, najčešći je kod male djece, a upale su najčešće kod ljudi sa suhom kožom ili onih koji žive u okruženjima s niskom vlagom, kaže dr. Chang.

4. Imate osip

Ako su vaši pazusi skloni osjetljivosti i svrbežu tijekom vrućih dana ili tijekom aktivnosti koje podižu tjelesnu temperaturu, možda je kriv osip od vrućine. “Osip od vrućine može se pojaviti zbog viška topline i znoja koji začepljuju znojne žlijezde i kanale, što rezultira upalom”, kaže dr. Chang.

Ljudi obično razviju ovu svrbežnu iritaciju u kožnim naborima (poput pazuha) ili kada se odjeća trlja o kožu, prema klinici Mayo.

Osim dosadnog svrbeža, osip od vrućine također može rezultirati crvenom, bockavom i neravnom kožom, kaže dr. Chang. Ali također može uzrokovati simptome poput malih mjehurića ili dubokih, upaljenih kvržica, ovisno o težini, prema klinici Mayo.

5. Imate inverznu psorijazu

“Inverzna psorijaza je imunološki posredovana bolest koja može uzrokovati svrbež, crveni osip na kožnim naborima, uključujući pazuhe,” kaže dr. Chang.

Ovaj problem svrbež kože iniciran je pretjeranom imunološkom reakcijom koja stvara upalu i pokreće prekomjernu proizvodnju novih stanica kože, prema klinici Cleveland.

Pojedinci s inverznom psorijazom izbijaju nove stanice kože svaka tri do četiri dana, prema Cleveland Clinic. A ovo eksponencijalno povećanje stanica kože dovodi do problema poput svrbeža.

Dakle, koja je razlika između psorijaze i inverzne psorijaze? “Iako su tipične lezije psorijaze vrlo debele, bijele i ljuskave, inverzna psorijaza je često crvena, bez ljuski, bolna je i svrbi”, kaže dr. Chang.

6. Imate limfom

Limfom – ili rak limfnog sustava – također može uzrokovati svrbež ispod pazuha. “Limfomi mogu uzrokovati kronični svrbež kod pacijenata kao dio paraneoplastičnog sindroma [abnormalna reakcija vašeg imunološkog sustava kao reakcija na kancerogeni tumor]”, kaže dr. Chang.

Čini se da se to događa kada antitijela ili bijele krvne stanice koje se bore protiv raka nenamjerno napadaju normalne živčane stanice, prema Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar (NINDS). I u ovom slučaju, može utjecati na živce u koži i izazvati svrbež.

“Paraneoplastični svrbež može se, ali ne mora, pojaviti s povezanim promjenama na koži, uključujući kožu nalik na ekcem ili ihtioziformnu kožu [pretjerano ljuskanje] ili znakove češanja poput ekskorijacija i dispigmentacije”, kaže dr. Chang. S druge strane, neki ljudi jednostavno osjećaju uporan svrbež bez drugih kožnih simptoma.

Uz svrbež kože, drugi znakovi limfoma mogu uključivati, prema Klinici Mayo: bezbolno oticanje limfnih čvorova na vratu, pazuhu ili preponama, stalni umor, vrućica, noćno znojenje, kratkoća daha ili neobjašnjivi gubitak težine.

7. Imate upalni rak dojke

Nažalost, limfom nije jedino maligno zdravstveno stanje povezano sa svrbežom ispod pazuha. “Upalni rak dojke rijedak je oblik raka dojke koji se može povezati sa svrbežom dojke i okolne kože, uključujući pazuhe”, kaže dr. Chang.

Kao i svrbež, drugi znakovi upalnog raka dojke uključuju, prema dr. Chang: oticanje dojke, crvenilo, zadebljanje ili udubljenje kože na zahvaćenoj dojci, uvrnuta bradavica ili otok u okolnim limfnim čvorovima.

