U kojem slučaju oblik vašeg tijela može biti opasan za zdravlje?

Pexels / Photo by Towfiqu barbhuiya

Svi znamo da previše tjelesnih masnoća može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti, dijabetesa, raka i još mnogih drugih bolesti, a jedan od načina za određivanje točne količine masnoće je sastav tijela.

Portal Eat This, Not That je razgovarao sa stručnjacima koji dijele što treba znati o prevelikom postotku masnog tkiva i na koje načine to može biti opasno za vaše zdravlje.

1. Što treba znati o sastavu tijela

Nutricionistica Lisa Richards pojašnjava: “Izraz sastav tijela može biti pomalo zbunjujući i često se koristi naizmjenično s drugim izrazima. Ukratko, odnosi se na postotak tjelesne težine u usporedbi s mastima, mišićima i kostima. Ovo je važna informacija koju treba znati jer pruža uvid u zdravlje pojedinca. Na primjer, dvije osobe mogu imati istu masu na vagi, a imati dvije vrlo različite kvalitete zdravlja zbog postotka masti u odnosu na mišiće i kosti. Ovo je primjer kako vaga ne daje uvijek najbolju sliku nečijeg zdravlja, moguće je izgledati zdravo, ali imati više visceralnog masnog tkiva pohranjenog oko organa od onih s primarno potkožnim masnim tkivom.”

2. Provjeravajte vaše zdravlje kostiju

Dr. Mitchell navodi: “Zdravlje kostiju bitno je iz brojnih razloga. Kosti pružaju strukturnu potporu tijelu, štite unutarnje organe i skladište kalcij i fosfor koji su neophodni za mnoge tjelesne funkcije. Kada su kosti slabe, osjetljivije su na lomove. To može dovesti do boli, nepokretljivosti i povećanog rizika od ozljeda. Osim toga, osteoporoza (niska gustoća kostiju) izlaže ljude većem riziku od prijeloma, čak i od aktivnosti koje inače ne bi uzrokovale ozljede kostiju. Održavanje jakih kostiju je, dakle, ključno za cjelokupno zdravlje i dobrobit čovjeka.

Postoji nekoliko stvari koje ljudi mogu učiniti za poboljšanje zdravlja kostiju. Unos dovoljno kalcija i vitamina D putem prehrane i dodataka prehrani sprječava osteoporozu. Vježbe s utezima također pomažu u održavanju kostiju jakim stimuliranjem rasta novih kostiju. Konačno, prestanak pušenja i ograničavanje konzumacije alkohola također mogu poboljšati zdravlje kostiju. Poduzimajući ove korake, ljudi mogu pomoći u smanjenju rizika od osteoporoze i drugih problema s kostima.”

3. Provjeravajte masnoću u tijelu

Doktor Mitchell: “Važno je znati koliko masnoće imate u tijelu iz nekoliko razloga. Višak masnoće može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca, moždani udar i dijabetes. Ali mjerenje razine masnoće može biti teško. Postoji nekoliko različitih načina da to učinite, ali većina njih zahtijeva skupu opremu koja nije lako dostupna. Jednostavnija, iako manje točna, metoda je mjerenje opsega struka. To vam može dati opću ideju o tome koliko masnoća imate u tijelu i lako je to učiniti kod kuće. Samo omotajte mjernu vrpcu oko struka, pazeći da je u razini s pupkom. Nakon što obavite mjerenje, možete ih usporediti s nekim općim smjernicama kako biste utvrdili imate li zdravu tjelesnu težinu. Upamtite, međutim, da su ove smjernice samo okvirne. Ako ste zabrinuti zbog svoje težine ili razine masti, razgovarajte sa svojim liječnikom. On vam može dati točniju procjenu i pomoći vam da kreirate plan za postizanje zdrave težine.”

