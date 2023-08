Sezona na jahti: “Moj omiljeni gost nam je ostavio 56 tisuća eura”

Podijeli :

Crnogorka Maja Bučanin radi kao stjuardesa na jahtama, a priče s posla često objavljuje na svom Tiktoku. Ova je izazvala posebno zanimanje.

Riječ je o najvećoj napojnici koju je posada njezine čarter jahte dobila od čovjeka kojeg je predstavila kao svog omiljenog gosta, prenosi nova.rs.

ANKETA | Koliku napojnicu treba ostaviti ako je račun 20 eura?

“Naša jahta za najam je 250-300 tisuća eura tjedno, a oni potroše puno novaca, 400-500 tisuća eura, i ostave napojnicu. Nije zapisano da moraju, ali obično ostavljaju 10 posto”, objasnila je, a zatim svojim pratiteljima opisala čovjeka iz Europe koji ima 71 godinu, došao je s obitelji i “cijelo vrijeme pecao, nije ga ništa zanimalo”.

Maja je dobila posebne upute, uz napomenu da je gošća na dijeti. “Uglavnom, čovjek je došao s tonom alkohola i dvije ogromne kutije cigara, znala sam da neće biti ni na kakvoj dijeti. Užasno veseo čovjek, ali vidi se da je dosta zahtjevan.”

“Ima odabranicu, prijateljicu, kako god da je zovem, čovjek ima 71 godinu, žena oko 60, baš fina i ugodna gospođa.” Stvarno sam željela da se osjeća dobro, jer sam vidjela da mu to puno znači. Kad god nešto učinim za nju, on kaže ‘bravo Majo, to je to’. Uglavnom, dva dana prije napuštanja broda, završi on obračun s kapetanom i ostavio nam 56 tisuća eura napojnice, što je bilo više od 10 posto. Toliko nam nikad nitko nije ostavio, inače uvijek jednako dijelimo, ima nas 9 pa je svaki dobio 6.200 eura. I njegova sestra nam je ostavila po 200 eura, pa nam je taj čarter bio 6400 eura. Kad smo ga spakirali, nama stjuardesama je uputio toliko divnih riječi, da se sad ne hvalim previše, dao mi je svoju posjetnicu i rekao da ako trebam bilo kakvu pomoć u poslovnom svijetu, mogu računati na njega. Kupila sam auto od napojnice, tako da živio on meni sto godina”, rekla je Maja na Tiktoku.

