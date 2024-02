Utječe li svakodnevno uzimanje ibuprofena na vaše seksualno zdravlje?

Podijeli :

Sa sigurnošću se može reći da su nesteroidni (NSAID) protuupalni lijekovi poput ibuprofena uvijek bili u središtu pozornosti. Osobito su učinkoviti u borbi protiv upala koje ometaju sposobnosti vašeg tijela da proizvodi prostaglandine, prirodne kemikalije uključene u bol i temperaturu. Ali također dolaze s nizom nuspojava poput glavobolje, ošamućenosti, mučnine, probavnih smetnji i još ozbiljnije - čira na želucu.

Ispostavilo se da postoji još jedna nuspojava upotrebe ovog lijeka protiv bolova koju biste mogli dodati na popis stvari koje možda niste znali o ibuprofenu – kako on utječe na vaše seksualno zdravlje.

Iako vjerojatno već znate da se korištenje ibuprofena ne preporučuje trudnicama, studija iz 2018. objavljena u časopisu Human Reproduction proučavala je kako ovaj lijek protiv bolova može utjecati na plodnost nerođene djece, kada ga konzumiraju njihove trudne majke. Unutar prva 24 tjedna trudnoće, uporaba ibuprofena bila je povezana s ometanjem stvaranja folikula uključenih u proizvodnju jaja u ženskih beba. Prema voditeljici istraživanja, dr. Séverine Mazaud-Guitto, to bi moglo rezultirati problemima s plodnošću koji bi mogli utjecati na život djeteta kada odraste, prenosi healthdigest.com.

Jedna od citiranijih studija o uporabi NSAID-a i seksualnim problemima dolazi iz istraživanja iz 2010. objavljenog u The Journal of Urology. Otkriveno je da je na uzorku od 80.966 muškaraca u dobi od 45 do 69 godina, od kojih je 47,4 posto izjavilo da koriste NSAID, 29,3 posto izjavilo da ima umjerenu ili tešku erektilnu disfunkciju (ED). Teorija je da isti učinak NSAID-a poput ibuprofena na temperaturu i ublažavanje boli – smanjenje razine prostaglandina u vašem sustavu – može pridonijeti ED-u.

Poveznica između razine prostaglandina i erektilne disfunkcije

Prostaglandini su lipidi koji obavljaju mnoštvo funkcija u vašem tijelu poput stvaranja krvnih ugrušaka na mjestu rane, potpomažući protok krvi i kontrakcije maternice tijekom menstruacije.

Prostaglandini su također jedna od kemikalija uključenih u postizanje erekcije. Zapravo, sintetski oblici ove kemikalije koriste se za liječenje ED-a jer mogu proširiti krvne žile i poboljšati protok krvi u penis. Stoga, znanost iza niske razine prostaglandina koja je povezana s ED-om nije nategnuta.

Međutim, dok su znanstvenici koji stoje iza istraživanja NSAIL-a iz 2010. rekli da su svoje nalaze prilagodili dobi, rasi/etničkoj pripadnosti, pušačkom statusu, indeksu tjelesne mase i bolestima poput dijabetes melitusa, hipertenzije, hiperlipidemije, periferne vaskularne bolesti, bolesti koronarnih arterija, oni također su se složili da je moguće da nisu eliminirali sva moguća temeljna zdravstvena stanja, od kojih je jedno moglo pridonijeti seksualnoj disfunkciji kod ispitanika.

Još jedna studija provedena 2016. promatrala je sličan odnos između uporabe NSAID-a i ED-a i pronašla je samo skromnu povezanost, za koju su autori rekli da se može pripisati bilo kojem razlogu zbog kojeg su ispitanici uopće uzimali NSAID-ove. Nije neuobičajeno da osobe starije od 50 godina imaju problema sa seksualnom izvedbom zbog drugih zdravstvenih problema. Međutim, ovo nije jedina studija koja je pronašla razlog za zabrinutost zbog upotrebe ibuprofena i narušenog seksualnog zdravlja.

Primjena ibuprofena može uzrokovati kompenzirani hipogonadizam

Kompenzirani hipogonadizam — nedostatak muškog spolnog hormona testosterona — stanje je koje pogađa muškarce koji stare. ED, promjene raspoloženja i umor simptomi su ovog stanja. Studija iz 2018. objavljena u časopisu PNAS otkrila je da je uzimanje 600 miligrama ibuprofena dva puta dnevno tijekom dva tjedna uzrokovalo razvoj kompenziranog hipogonadizma kod muškaraca u dobi od 18 do 35 godina. Iako su rezultati ukazivali samo na blage do umjerene razine poremećaja, zabrinutost je bila vezana uz dugotrajnu upotrebu ibuprofena i kako bi to moglo narušiti seksualnu funkciju kod muškaraca.

Kao što je objasnio jedan od autora sa Sveučilišta u Kopenhagenu, David Mobjerg Kristensen,”Naša neposredna briga je za plodnost muškaraca koji dugo koriste ove lijekove. Ovi spojevi su dobri lijekovi protiv bolova, ali određeni veliki broj ljudi u društvu ih koristi ne razmišljajući o njima kao o pravim lijekovima.”

Dok su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdila definitivna veza između narušenog seksualnog zdravlja i upotrebe ibuprofena, studije ove prirode vas u najmanju ruku tjeraju da ponovno razmislite o svakodnevnom uzimanju ibuprofena.

Čak i ako seksualno zdravlje nije problem, postoje druge alarmantne nuspojave povezane s produljenom upotrebom ovog lijeka protiv bolova. Uz to, ako je vaš liječnik preporučio njegovu upotrebu za određeno zdravstveno stanje, najbolje je da razgovarate s njim o svojim brigama i slijedite njihove savjete o tome kako najbolje upravljati uzimanjem NSAID-a.

